Boca venció a Newell´s en Rosario

Rosario. Sin su capitán Carlos Tevez, liberado del compromiso futbolístico luego de la muerte de su padre, Boca Juniors consiguió anoche sumar de a tres por primera vez en la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional tras vencer 1-0 a Newell’s en Rosario. Carlos Izquierdoz, de cabeza, marcó la diferencia ante un adversario que nunca se terminó de animar.



El campeón defensor no jugó un gran partido. Le costó la elaboración ante un rival que se preocupó más por contener que por lastimar. Así y todo, no ofreció grandes grietas, casi no le llegaron y volvió a golpear con el balón parado. Virtudes que a futuro pueden componer un equipo más confiable y candidato, mientras el plantel intenta dejar atrás las internas que salieron a la luz tras la eliminación en la Copa Libertadores. (Fuente: Infobae)