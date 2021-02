Primera Nacional: Belgrano y Estudiantes (RC) estarán en la Zona A, Instituto en la B

Buenos Aires. La segunda división del fútbol argentino ya está en marcha: AFA realizó el sorteo de las dos zonas que albergarán a los equipos que pelearán por pegar el salto a la Liga Profesional la próxima temporada. El torneo tiene como fecha de inicio el próximo 13 de marzo.



Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto jugarán en la Zona A, mientras que Instituto lo hará en la Zona B. El Pirata debutará recibiendo a Tigre en la primera fecha, mientras que Estudiantes (RC) hará lo propio con Deportivo Maipú. Por su parte, Instituto visitará a Defensores de Belgrano.



Este temporada de la Primera Nacional, que ya no contará con los ascendidos Platense y Sarmiento de Junín, estará compuesta por 35 equipos: habrá una zona de 18 y otra de 17 (uno quedará libre por fecha). En cada grupo se peleará por el primer puesto, que les permitirá jugar por la final del primera ascenso. Al mismo tiempo, del segundo al cuarto se clasificarán para disputar un Reducido que, finalmente, otorgará el segundo boleto a la Liga Profesional.



Cabe destacar que el perdedor de la primera final se sumará en semifinales del Reducido por el ascenso restante. Al mismo tiempo, este formato no tendrá descensos.



Las zonas



ZONA A: Atlanta, Deportivo Riestra, Tigre, Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Alvarado de Mar del Plata, Temperley, Chacarita, Quilmes, Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba, Deportivo Maipú de Mendoza, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero.



ZONA B: All Boys, Barraca Central, Defensores de Belgrano, Ferro, Almagro, Tristán Suárez, Santamarina de Tandil, Brown de Adrogué, Deportivo Morón, San Telmo, Villa Dálmine, Atlético de Rafaela, Instituto de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Independiente de Mendoza, Güemes de Santiago del Estero, Guillermo Brown de Puerto Madryn.



Primera fecha



ZONA A

• Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Maipú / Gimnasia de Mendoza vs. Agropecuario / Deportivo Riestra vs. Quilmes / Belgrano vs. Tigre / San Martín de Tucumán vs. Alvarado / Almirante Brown vs. Estudiantes de Buenos Aires / Nueva Chicago vs. Mitre / Chacarita vs. Atlanta / Libre: Temperley



ZONA B

• All Boys vs. Deportivo Morón / Güemes vs. Ferro / Almagro vs. Tristán Suárez / Santamarina vs. Gimnasia (J) / Defensores de Belgrano vs. Instituto / San Telmo vs. Barracas Central / Villa Dálmine vs. Independiente de Mendoza / San Martín (SJ) vs. Atlético de Rafaela / Brown de Adrogué vs. Guillermo Brown. (Infobae)