Hoy juegan Boca vs Sarmiento, Platense vs. River y Estudiantes vs. Racing

Boca Juniors, actual bicampeón del fútbol argentino, recibirá al recién ascendido Sarmiento de Junín en un partido válido por el Grupo B. El encuentro se jugará a partir de las 21.30 en "La Bombonera", será arbitrado por Nicolás Lamolina y televisado por la señal Fox Sports.

Por su parte River Plate, con la duda de quién reemplazará a Gonzalo Montiel, quien tiene mononucleosis, visita este domingo al recién ascendido Platense, por la tercera fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo y el 'Calamar' de Juan Manuel Llop se enfrentarán desde las 17.10, en el estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Ariel Penel y transmisión a cargo de TNT Sports.



Racing Club, en un inicio con apenas un punto sobre seis y con un equipo que no da signos de encontrar una identidad futbolística, buscará volver al triunfo cuando visite este domingo a Estudiantes, que ganó con el DT Ricardo Zielinski en sus dos presentaciones. El cotejo, válido por el Grupo A, se jugará en el estadio de Estudiantes, en La Plata,desde las 19.20, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisación de TNT Sports. (Télam)