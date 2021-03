Belgrano listo para arrancar un nuevo sueño de ascenso a Primera

Córdoba. El sábado a las 21.15 en el Gigante de Alberdi, Belgrano arrancará ante Tigre el torneo de la Primera Nacional y pondrá en marcha una nueva ilusión de ascender a la máxima categoría.



El DT «celeste» Alejandro Orfila ha trabajado durante más de un mes en busca de lo mejor que puede colocar en cancha y un par de imponderables le han jugado en contra a la hora de poner en los ensayos el factible “11” que tenga en la cabeza para estar desde el inicio ante el Matador.



La lesión de Wilfredo Olivera el 20 de febrero, el positivo de Covid de Nahuel Tecilla y la llegada hace menos de una semana de Diego Novaretti, fueron los obstáculos presentados a la hora del trabajo. Además, una decena de refuerzos que deben ensamblarse para conseguir el mejor funcionamiento.



De todas formas, el 4-3-3 es inamovible y en la mañana del miércoles en el ensayo futbolero probó con: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Diego Novaretti, Santiago Morales y Axel Ochoa; Tomás Asprea, Hernán Bernardello y Mauricio Miño; Juan Pablo Ruiz Gómez, Pablo Vegetti y Facundo Heredia.



En esta formación se daría un cambio de base, porque Nahuel Tecilla, quien está afectado de Covid, no presenta síntomas de su afección y hoy ya tendría el alta, lo que le permitiría que se concentrara con sus compañeros para poder estar en la zaga junto a Novaretti desde el inicio. En tanto, Olivera será sometido a una prueba física mañana en el ensayo matinal en el predio, pero la idea es que si no responde al 100% no se lo arriesgará. El ex Talleres se desgarró en el amistoso con Instituto y las tres semanas de recuperación se cumplen mañana. (La Voz)