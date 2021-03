El cordobés Marcelo Pitbull Rojo fue noqueado en su debut en la UFC

EE.UU. El cordobés Marcelo Pitbull Rojo fue noqueado en su debut en UFC, la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo. Rojo tuvo un buen desempeño en los primeros dos rounds ante el canadiense Charles Jourdain, pero sucumbió ante la agresividad de su rival en el tercero y sufrió una dura derrota por nocaut. El combate, en el marco del evento UFC Fight Night 187 Edwards vs Muhammad, se desarrolló en el Apex de Las Vegas (EE.UU).



La actuación de Rojo ilusionó a los fanáticos albicelestes durante el primer asaltó ya que no especuló, fue ofensivo y hasta conectó algunos golpes en el cuerpo de Jourdain. Sin embargo, el norteamericano resistió y con el correr de los minutos fue ganando en potencia y precisión. Sobre el final del tercer round, el rival del Pitbull sacó a relucir toda una batería de golpes que le permitieron poner fin al combate. El cordobés terminó en el piso con el rostro totalmente ensangrentado mientras el juez de la pelea marcaba la victoria por KO de su adversario.



Una vez que finalizó el combate, el cordobés subió distintos posteos a sus redes sociales en Twitter e Instagram, donde mostró las consecuencias de la batalla: “Estoy bien, gracias a todos por preocuparse. Estoy bien. Es normal en esto. Encima que me pegan, me pagan menos. Cosas que pasan muchachos. Qué fuerte que pega ese hijo de su p.. madre”. Y agregó: “Les juro que lo dejé todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre”.



Hasta la pelea de anoche, Rojo, de 32 años, ostentaba un récord profesional de 16 victorias (ocho de ellas por nocaut) y seis caídas. Su última pelea había sido antes del inicio de la pandemia: en septiembre de 2019 había vencido al mexicano Víctor Hugo Madrigal por KO en una contienda de la compañía Combates América. (Infobae)