Del Potro se someterá a una nueva operación de rodilla

Juan Martín del Potro sorprendió este lunes al anunciar a través de un video en su cuenta de Instagram que se someterá a una nueva operación de rodilla luego de probar con varios tratamientos alternativos. El procedimiento se llevará a cabo este martes en Chicago, Estados Unidos, con el objetivo de dejar atrás de una vez por todas su malestar físico y llegar de buena forma a los Juegos Olímpicos.

"Hola a todos, quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algunas cosas. Me encuentro en Chicago, Estados Unidos. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chahla y una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados, entonces con él creemos que la mejor opción es la cirugía", explica el tandilense en la primera parte del anuncio.

Esta será la cuarta operación de la rodilla derecha para del Potro, quien viene lidiando con dolores en esa zona desde Shanghai 2018. El último partido en el circuito del hoy 173º del ránking ATP fue a mediados de 2019, con triunfo sobre el canadiense Denis Shapovalov en Londres, Inglaterra.

"Chahla sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, el deseo de estar en los Juegos Olímpicos, entonces decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor", agregó del Potro. Jorge Chahla es un cirujano tucumano radicado en Chicago que se especializa en lesiones deportivas complejas de rodilla y cadera. Asiste a los Chicago Bulls de la NBA, los White Sox de béisbol y el Chicago Fire de fútbol.

El tandilense también se refirió al fallecimiento de su padre, Daniel Horacio, a principios de este año: "No vienen siendo semanas fáciles desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije vamos a intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza".

Por último, el medallista olímpico de plata en Río 2016 y de bronce en Londres 2012 concluyó: "Pero bueno, hoy la realidad es esta. Mañana toda la fuerza y energía que me manden va a ser muy bien recibida y me va a ayudar mucho para pasar por esta nueva piedra en el camino y les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense".