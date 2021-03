Ana Vergara: ciclismo, desafíos y el recuerdo de un amigo

Ana Vergara tiene 46 años, es madre de tres hijos de 26, 23 y 15 años y abuela de un nieto de 2 años. Hace algunos años y después de haberse separado de su pareja, empezó a practicar ciclismo como una forma de despejar la cabeza. En la actualidad es una gran exponente de Villa Carlos Paz, cuenta con una veintena de carrera en su haber y encontró una motivación especial para seguir pedaleando: el homenaje a un amigo fallecido.

La mujer es promotora en la Galería del Sol y se anima a competir con un rodado que no tiene la misma preparación que muchos de sus competidores, ni sale una fortuna. Todos los días, se entrena haciendo entre 60 y 80 kilómetros y se enfoca en lo que será una nueva edición del Desafío del Río Pinto, previsto para el próximo 2 de mayo.

Desde aquella primera carrera en Villa Las Rosas, donde hizo podio, sumó 14 trofeos en la Provincia de Córdoba y una medalla en Santa Fe. Ana reconoce que no es fácil participar de cada competencia por el precio de la inscripción, pero que cuenta con el apoyo de sus seres queridos que la anotan e incluso la ayudan a costear los gastos.

El próximo desafío será distinto a todo. Ana contó emocionada y entre lágrimas: «Hace un tiempo, me empezó a seguir un señor en las redes sociales. Se llamaba Gabriel Amuchástegui, de 50 años, un ciclista que debió dejar las competencias después de sufrir un ACV. Él veía mi sacrificio y las garras que le ponía y me contaba que cuando él empezó, le costaba tanto cómo a mí. Un día, de forma desinteresada me sorprendió diciéndome que quería que yo hiciera la competencia del Río Pinto. Me dijo que él me pagaba la inscripción (ya que es muy costosa) y lo hizo. Lamentablemente, la carrera del año pasado se suspendió y él falleció a mitad de año sin poder verme, ni conocernos en persona. Este año la carrera se hace, él me dejo la inscripción paga y voy a estar corriendo con el apoyo de su hija».