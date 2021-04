Boca: Cardona y Rojo tienen coronavirus y se perderán el debut en la Libertadores

Buenos Aires. Miguel Russo no gana para sustos. No tendrá demasiado tiempo para disfrutar la victoria que depositó a su equipo en la zona de clasificación a la Fase Final de la Copa de la Liga contra Atlético Tucumán porque tendrá que armar un rompecabezas para viajar a Bolivia. Este miércoles Boca debutará por el Grupo C de la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz y hay varias bajas y tocados.



“Los jugadores Edwin Cardona y Marcos Rojo este domingo dieron positivo de Covid 19 en el test rápido y fueron aislados preventivamente a la espera del resultado del PCR”, fue el breve comunicado que publicó la entidad xeneize en su cuenta oficial de Twitter, firmado por el Dpto. Médico Fútbol Profesional.



Hay cinco bajas seguras: Frank Fabra (suspendido), Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Edwin Cardona (los cuatro con COVID-19). Una muy probable: Mauro Zárate (lesión). Una a confirmar: Nicolás Capaldo (jugará en Bolivia si hoy el testeo le da negativo). Una para resolver en las próximas horas: Agustín Almendra (dolor en rodilla izquierda).



Russo tendrá 48 horas para aguardar por la evolución de los lesionados y evaluar así qué once volcará en cancha en La Paz. En principio, haría descansar a Carlos Tevez para el compromiso en el estadio Hernando Siles este miércoles a partir de las 19 (arbitrará el colombiano John Ospina). (Infobae)