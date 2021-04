¿Agüero seguirá en la Premier League?

Reino Unido. Algunos se animan a definirlo como la transferencia más destacada del mercado de pases que se avecina si finalmente Lionel Messi continúa en Barcelona. Sergio Agüero ya sabe que cambiará de equipo luego de una década y su condición de futbolista libre lo convirtió en una de las gemas más valiosas a obtener en el período de fichajes que se aproxima.



Su nombre sonó en Barcelona y también en el París Saint Germain, pero desde Inglaterra aseguran que el camino está allanado para que continúe en ese país: Chelsea “está en una posición privilegiada” para acordar la contratación del Kun según afirmó el diario británico Daily Mail en las últimas horas.

Noticias Relacionadas Independiente: Falcioni confirmó que intentarán repatriar al Kun Agüero



El medio citado asegura que el atacante argentino de 32 años tendría como “preferencia quedarse en la Premier League ya que cree que todavía tiene mucho para dar en este país” y señala a The Blues como los que mejor están ubicados dentro de ese tablero de interesados ya que es uno de los pocos equipos que podría “pagar el salario de más de más de 13 millones de libras”, unos 18 millones de dólares. Si bien menciona que Manchester United y Liverpool tienen los recursos financieros para hacerle frente a su pago por temporada, estos equipos no están en la mesa por distintos motivos: Agüero no iría al histórico rival del City y el Liverpool tiene como prioridad invertir en un defensor central.



Con 13 títulos en el City, y a punto de sumarle otra Premier League a sus vitrinas, el Kun podría mudarse de vereda a una entidad que actualmente se ubica en la cuarta colocación del torneo local y pelea con el West Ham por un boleto a la próxima Champions League, teniendo en cuenta que su último título de Premier se dio en la temporada 2016/17 de la mano de Antonio Conte. (Infobae)