La dramática situación de un futbolista argentino varado en Ámsterdam

Países Bajos. Luego de su aporte para que la la selección de Armenia lidere su grupo en las Eliminatorias de Europa rumbo al Mundial de Qatar 2022 (le ganaron a Liechtenstein, Islandia y Rumania), el futbolista argentino Norberto Briasco se disponía a emprender el viaje de vuelta rumbo a Buenos Aires para sumarse a las órdenes de Frank Darío Kudelka en Huracán. Sin embargo, tras hacer escala en Moscú, quedó varado en el aeropuerto de Ámsterdam, Países Bajos.



Tanto el Globo como la Federación de Armenia buscan destrabar la situación, pero hasta el momento la empresa KLM le ofrece un vuelo recién para el martes 6 de abril. “Estoy sentado en un sillón porque acá me cerraron todo. Tenía el vuelo, pero me cerró todo. Cerraron hasta los locales de comida, un desastre”, comenzó su relato en diálogo con Un Buen Momento, programa que se emite por Radio La Red.



“Llegué temprano. Tenía 6 horas de escala. Cuando le entregó el PCR y el boarding me dicen que le de la declaración jurada. Yo no la tenía, pero la hice en 6 minutos. Cuando se la entrego me dice ‘ya está, lo tenías que hacer 48 horas antes’. Se hizo el enojado y no me habló más. Fui corriendo a asistencia al viajero. Le empiezo a explicar la situación y nada, me dijeron que había perdido el vuelo y que pregunte en una hora para saber cómo podía volver. Ahí me dijeron que recién el 6 de abril podría volver”, añadió el punta que representa al combinado europeo desde 2018.



Briasco solicitó ayuda tanto en su club como en la federación, pero hasta el momento no pudo destrabar la situación. “Merendé a las 6 de la tarde y tenía una botella de agua, que la tomé antes de abordar. Ahora tengo que esperar hasta las 6 de la mañana que vuelve a abrir todo en el aeropuerto para poder comprar algo”, se lamentó. Y luego, añadió: “Los dirigentes están haciendo todo lo posible, pero si la empresa no me permite volar no puedo hacer nada”.



El surgido del conjunto quemero tenía previsto llegar al país este viernes y mantenía una luz de esperanza de poder decir presente en el duelo del domingo ante Newell ‘s en el Coloso Marcelo Bielsa por la Fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. (Infobae)