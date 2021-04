Manchester City, United, Tottenham, Liverpool, Arsenal y Chelsea se bajaron de la Superliga europea

Europa. El domingo, 12 de los clubes más poderosos de Europa anunciaron que en agosto comenzaría a disputarse la Superliga, un certamen creado a espaldas de la UEFA y de la FIFA y que lo jugarían 20 clubes al año, de los cuales 15 serían fijos. Desde el instante en que se emitió el comunicado, las repercusiones negativas se agolparon a tal punto que ayer varios de sus fundadores decidieron bajarse del proyecto.



Manchester City fue el primero primero en confirmar que no será parte del nuevo torneo que buscaba generar ganancias millonarias para estos equipos y que terminaría eclipsando a la Champions League: “El Manchester City Football Club puede confirmar que ha promulgado formalmente los procedimientos para retirarse del grupo que desarrolla planes para una Superliga Europea”, señala el escrito publicado en la web oficial del club celeste.



Luego se sumaron Arsenal, Liverpool, Tottenham y Manchester United. Los Gunners emitieron un texto más extenso: “Los últimos días nos han demostrado una vez más el profundo sentimiento que tienen nuestros seguidores de todo el mundo por este gran club y el juego que amamos. No necesitábamos recordar esto, pero la respuesta de los aficionados en los últimos días nos ha dado tiempo para una mayor reflexión y una reflexión más profunda. Nunca fue nuestra intención causar tanta angustia, sin embargo, cuando llegó la invitación para unirnos a la Superliga, sabiendo que no había garantías, no queríamos quedarnos atrás para asegurarnos de proteger al Arsenal y su futuro. Como resultado de escucharlos a ustedes y a la comunidad de fútbol en general durante los últimos días, nos retiramos de la Superliga propuesta”.



“Cometimos un error y nos disculpamos por ello. Sabemos que llevará tiempo recuperar su fe en lo que estamos tratando de lograr aquí en el Arsenal, pero dejemos claro que la decisión de ser parte de la Superliga fue impulsada por nuestro deseo de proteger al Arsenal, el club que amamos, y para apoyar el juego que amamos a través de una mayor solidaridad y estabilidad financiera. La estabilidad es esencial para que el juego prospere y continuaremos esforzándonos por brindar la seguridad que el juego necesita para avanzar”, agrega el texto.



La FIFA y la UEFA habían salido de inmediato a criticar a esta docena de equipos creadores de la polémica competencia y amenazaron con separarlos de todas competencias a ellos y a sus futbolistas. A su vez, millones de fanáticos en las redes sociales escribieron en contra de la creación de este nuevo certamen exclusivo que dejaba al margen a cientos de clubes y poco después fueron entrenadores como Jürgen Klopp, Pep Guardiola y Marcelo Bielsa los que señalaron que esto era un error y que iba en contra del espíritu del deporte. A su vez, futbolistas como Luke Shaw del Manchester United y Kevin de Bruyne del City también emitieron comunicados mostrando su disconformidad con este nuevo campeonato.



El rechazo fue tal que ayer, un grupo de aficionados del Chelsea cortó el paso del bus que llevaba a sus jugadores al estadio para el partido contra el Brighton And Hove por la Premier League en reclamo por un cambio de postura de la institución que es una de las fundadoras de la Superliga junto con el City, el United, Tottenham, Arsenal, Liverpool, Juventus, Inter de Milan, AC Milan, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. (Infobae)