Boca se hizó fuerte en La Paz en su debut en la Copa

La Paz. Ni las 11 bajas por lesión, COVID-19 o protección (caso Tevez), ni la altura de La Paz: nada pudo contra Boca Juniors en su debut en la Copa Libertadores. En el estadio Hernando Siles, en el que no festejaba desde hacía 51 años, le ganó ayer 1-0 a The Strongest, gracias a un gran gol de Sebastián Villa. Así, se acomodó en la cima del Grupo C junto a Barcelona de Ecuador, que el martes dio el golpe ante Santos.



Corrían seis minutos cuando Villa aceleró por izquierda mezclando vértigo y gambeta. Desorientó a sus marcadores con un enganche y rompió el arco para anotar el 1-0.

The Strongest ofreció una imagen pobre, casi inofensiva. Pero hubo mucho mérito de Boca en el hecho de que prácticamente no le patearan al arco a Rossi. El cuerpo técnico sacó el manual de cómo se juega en la altura y lo aplicó con inteligencia. Y el Xeneize se llevó tres puntos vitales, representando un primer paso ideal en el inicio de su camino en la Copa Libertadores, detrás del sueño de volver a alzarla, algo que no logra desde 2007. (Infobae)