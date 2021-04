El voley de Carlos Paz comienza a competir en el Arena

Este fin de semana comienza el Torneo Apertura Masculino de la división de honor de voley, donde los representantes de la Dirección de Deportes de la municipalidad de Carlos Paz participarán de local en el Polideportivo Distrito Oeste (barrio Colinas) y de visitante en el Club Social y Deportivo La Calera.

A la categoría Primera le corresponde jugar de local hoy viernes contra Trinitarios a partir de las 21 hs.

Mientras que las inferiores jugarán triangulares contra los equipos de La Calera e IMC. Las categorías Sub 16 y Sub 21 el día sábado de visitantes y las categorías Sub 14 y Sub 18 el día domingo de local, ambos días a partir de las 10 hs.

Además los equipos de voley femenino participarán de su 2º fecha del Torneo Apertura, en esta ocasión como locales en el Polideportivo Distrito Sur (barrio Sol y Río), el día sábado 24 de abril desde las 9 hs. donde enfrentarán a Municipalidad de Córdoba.