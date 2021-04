Huracán vs. Boca y Unión vs. Independiente, los destacados de hoy en la Liga Profesional

País. Con cuatro partidos, continuará hoy la fecha 11 del torneo de la Liga Profesional de Fútbol: Huracán vs. Boca; Unión vs. Independiente; Argentinos Jr vs. Banfield y Patronato Sarmiento.



Con la presencia de Carlos Tevez tras su descanso en la Copa Libertadores y entonado por el triunfo en Bolivia por el certamen continental, Boca Juniors visitará hoy a Huracán con la pretensión de vencer, en busca de la clasificación para los cuartos de final de la Zona B de la Copa Liga Profesional (LPF).

El encuentro se jugará en el estadio Tomás Adolfo Duccó, en el barrio porteño de Parque Patricios, desde las 18:00, con el arbitraje de Silvio Trucco.



Independiente quiere cerrar una semana perfecta



Independiente, ubicado transitoriamente en zona de clasificación para la fase de final de la Copa de la Liga Profesional, buscará su tercera victoria en una semana cuando visite hoy a Unión de Santa Fe en un partido de undécima fecha de la Zona 2.



El encuentro en el estadio 15 de Abril se jugará desde las 21.00 con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de Fox Sports Premium.



Con ese impulso y la mayoría de un plantel recuperado después del brote de Covid-19, Independiente irá por otro triunfo que aumente su perspectiva de jugar la fase eliminatoria de la Copa LPF.



El "Tatengue" perdió dos de sus últimos tres partidos, pero en la anterior presentación como local le ganó a Boca.



Argentinos y Banfield no quieren perder el tren



Argentinos recibirá este sábado a Banfield en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, por la undécima fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido clave para seguir con chances de meterse entre los cuatro de arriba.



El encuentro comenzará a las 15.45, con transmisión de Fox Sports Premium y con arbitraje de Fernando Espinoza.



Argentinos tiene 12 puntos y Banfield, luego del fallo que confirmó su victoria sobre Lanús (2-0) en el clásico, continúa con trece y están todavía con chances matemáticas de clasificarse entre los cuatro mejores del campeonato para ir por el título.



El panorama es otro en Banfield, golpeado por el coronavirus en las últimas semanas y con 18 futbolistas recuperados en los últimos días, dejó pasar tres fechas por las afecciones, en las que solamente sumó un punto de nueve.



Patronato recibe a Sarmiento



Paraná. Patronato de Paraná será local este sábado ante Sarmiento de Junín, en un partido por el Grupo B de la Copa de la Liga Profesional de importancia para ambos, para incrementar el promedio de cara al retorno de los descensos a partir de 2022.



El cotejo, por la 11ma. fecha, se realizará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad entrerriana de Paraná, desde las 13.30 con el arbitraje de Pablo Echavarría. (Télam)