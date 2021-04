Defensa y Justicia perdió con Palmeiras en la ida de la Recopa

Buenos Aires. Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana, perdió anoche 2-1 ante Palmeiras de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, en Buenos Aires por el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El gol lo marcó Rony a los 16 minutos del primer tiempo luego de un error del equipo local al tirar el achique que habilitó al delantero brasileño, que en el segundo tiempo amplió su ventaja con un golazo de Gustavo Scarpa. El empate parcial llegó a los 12 minutos del complemento con un tanto de Braian Romero. El encuentro tuvo el arbitraje del colombiano Andrés Rojas.



El elenco de Florencio Varela no mereció la derrota. En el primer tiempo los dirigidos por Sebastián Beccacece tuvieron una mayor posesión de la pelota, pero no pudieron capitalizar sus chances. El partido fue parejo y los visitantes se pusieron en ventaja producto de aprovechar la equivocación de su rival.



En el inicio del complemento Defensa salió decidido en la búsqueda del empate, pero en el primer espacio que dejó les permitió a los brasileños tener una chance con Breno Lopes cuyo remate cruzado se fue cerca.



Sin embargo, a los 12 minutos, en la medialuna del área Walter Bou metió un gran pase a Braian Romero que definió para poner el resultado 1-1. La igualdad se ajustó más al trámite del cotejo.



De inmediato el Halcón de Varela tuvo otra que el propio Romero no llegó a conectar en lo que hubiese sido el 2-1 a favor del equipo argentino. El Verdao no se quedó atrás y un tiro libre muy bien ejecutado por Scarpa lo mandó al tiro de esquina Luis Unsain. Fue un aviso del jugador brasileño.



A partir de los 20 minutos el partido entró en una meseta y ambos equipos no generaron peligro. Hubo más fricciones en el medio campo que presencia en las áreas. Sin embargo, a los 25 minutos el propio Scarpa puso el 2-1 con un golazo de tiro libre. El zurdazo fue inatajable para Unsain.



A falta de diez minutos hubo un gol de Defensa que fue anulado por posición adelantada. Fue luego de un centro desde la derecha y Braian Romero apareció adelantado, pero en la primera instancia no incide en la jugada. La pelota la bajó Bou quien pateó el arco y ahí Romero la terminó metiendo. Bou le recriminó al juez que fue él quien tocó la pelota y no su compañero. El referee Andrés Rojas escuchó la comunicación del VAR cuya observación debió haber sido suficiente ya que no fue a ver la jugada por la pantalla.



Fue un partido con mucha pierna fuerte y las nueve amarillas lo grafican: Luan, Lucas Lima, Patrick de Paula, Matias Viña y el propio Scarpa, por Palmeiras; y Marcelo Benitez, Fernando Meza; Adonis Frias y Matias Rodríguez, por Defensa y Justicia.



Defensa buscó la igualdad en el tiempo adicional, pero no pudo convertir ante una férrea defensa del Palmeiras que terminó llevándose el triunfo. El gol de visitante incide para la revancha que será el próximo miércoles a las 21:30 en Brasilia. Allí irá el conjunto de Florencio Varela intentando plasmar su segundo título internacional. (Infobae)