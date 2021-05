Sergio Hernández dirigirá al seleccionado de básquet en los Juegos Olímpicos

Buenos Aires. La Confederación Argentina anunció la renovación de la relación contractual con Sergio Hernández, quien será el entrenador de la Selección masculina durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. “Estoy realmente muy feliz por tener esta chance de llegar a mi cuarto Juego Olímpico con el plus de hacerlo con este plantel tan especial y al que siento tan cercano a mis afectos. Y, segundo, me siento muy agradecido con la CAB por haberme permitido salir del contrato para tomar la oportunidad de Zaragoza y ahora retomar esta función al frente del equipo nacional”, declaró el bahiense de 57 años.



Hernández explicó que para fichar en la Liga ACB no podía tener dos contratos (estaba en Zaragoza) y por eso renunció al que lo unía con la CAB. Ahora que quedó liberado en España confirmó su reencuentro con la Albiceleste para los Juegos de Tokio. “No tengo ningún problema de salud, pero sí en su momento se juntaron varios casos de Covid-19 en mis seres queridos y sentí que debía volver. Son tiempos para estar cerca, no lejos y solo. ¿De qué sirve estar bien yo si los demás no la pasan igual? Zaragoza es un club espectacular, para proyectar a largo plazo, y las dos partes estábamos contentas, pero no tenía las fuerzas suficientes para seguir y quise ser lo más honesto posible. Ahora estoy más tranquilo y ya enfocado en Tokio y la preparación”, manifestó el Oveja.



El estratega nacional ya está monitoreando a los potenciales convocados y ya está en contacto con los jugadores. Además, planificó reuniones con el Director Deportivo de la CAB, Andrés Pelussi, para afrontar la conformación de la lista. “Tenemos mejores realidades personales: jóvenes que han confirmado su explosión, otros no tan jóvenes que han dado un salto enorme de calidad, algunos que se han metido definitivamente en la elite mundial y, en el caso de Scola, mantiene su singular caso de eterna juventud”, valoró en el sitio oficial de Argentina Básquet.



¿Qué opinó de Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Luca Vildoza, flamantes figuras argentinas de la NBA? “En todos los casos coincide con un salto de calidad en el juego. Las tres llegadas a la mejor liga del mundo han ido de la mano de un creciente nivel, cuando no siempre sucede de esa forma”.



Hernández advirtió sobre los calendarios atrasados de las ligas y que los basquetbolistas necesitarán de un descanso para ver a sus familias antes de quedar afectados a los JJOO. Además, aclaró que hay varias invitaciones sobre la mesa para realizar la preparación previa al viaje a Japón, entre las que se destaca una de Estados Unidos para ir a Las Vegas: “Esta etapa viene siendo decisiva en los últimos años. Es el mejor anfitrión del mundo porque lo que les da a sus seleccionados, te lo ofrece a vos”. En caso de inclinarse por esa opción, Argentina disputaría amistosos con Australia, Nigeria y España. (Infobae)