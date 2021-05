Conmebol rechazó el pedido de River de sumar dos arqueros

Paraguay. Conmebol rechazó ayer el pedido de River Plate para sumar dos arqueros, luego de que los cuatro inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus con otros 16 compañeros, y hoy ante Independiente Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo en la valla.



Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), mañana en el Monumental atajará Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes sino que no completaría los 11 para la formación inicial.

Noticias Relacionadas Más casos de coronavirus en River complican el partido por la Libertadores



River había pedido formalmente el lunes la posibilidad de inscribir a los arqueros Alan Leonardo Díaz (quien fue titular y figura en el superclásico del domingo ante Boca, por los cuartos de final de la Copa de la LPF) y Agustín Gómez en reemplazo de Lux y Petroli.



Sin embargo, haber desechado la posibilidad de presentar una lista de buena fe de 50 jugadores, el límite que permitía por la situación extraordinaria derivada de la pandemia (el DT, Marcelo Gallardo, entregó una nómina de 32 integrantes), se convirtió en argumento para que Conmebol rechazara la solicitud de los "millonarios".



Con 20 jugadores contagiados y aislados, a Gallardo sólo le quedan 12 de su lista. Y de esos 12, dos no están en su mejor condición física: el volante Enzo Pérez y el defensor Javier Pinola. (Télam)