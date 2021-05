Kun Agüero, feliz por la despedida que le hicieron en Manchester City

Reino Unido. Sergio "Kun" Agüero se despidió ayer de Manchester City de Inglaterra con todos los honores y aseguró que "no lo esperaba" y que se siente "muy feliz" por la campaña que lo convirtió en el máximo goleador histórico del club.



"La verdad que es algo increíble. Terminar de esta manera no lo esperaba; estoy muy feliz porque no es fácil estar diez años en el fútbol inglés. Podría haber hecho un poco más, son cosas de la vida, pero terminar de esta manera es increíble", expresó Agüero en diálogo con ESPN en su despedida del flamante campeón de Premier League.

Noticias Relacionadas Aseguran que Agüero llegó a un acuerdo con Barcelona



El "Kun" fue consultado por los momentos en los cuales debió sentarse en el banco de los suplentes por decisión del entrenador, Josep Guardiola. "Las decisiones las toma él. Desde que llegó tuve mucho respeto. Siempre intenté dar lo mejor. Me tocó jugar a veces, pero es la ley del fútbol. En este año tuve lesiones y también me agarró el Covid-19 cuando mejor estaba; fue un año complicado. Estoy muy bien y espero seguir dando lo mejor", apuntó el exIndependiente y Atlético Madrid de España.



Agüero lamentó no tener a su familia en la celebración organizada por el club luego de la goleada 5-0 ante Everton, con dos anotaciones suyas, y valoró a la gente que lo acompaña en este momento.



"No pude estar con mi familia por el Covid-19. Me acompaña mi novia y la gente que siempre me rodeó. Sé que mis amigos, familia me están viendo y me apoyaron. Esto también es de ellos", apuntó.



Por último, dejó su mensaje para los y las argentinas: "No esta fácil la cosa en Argentina. Que estén todos juntos, que tengan paciencia. Nos gustaría decidir por uno mismo, pero siempre tenemos uno arriba. Un abrazo a todos los argentinos. Toda mi gente esta allá y les mando mucha fuerza". (Télam)