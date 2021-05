Mayweather se trenzó a golpes con un youtuber

EE.UU. El polémico y talentoso boxeador Floyd Mayweather estuvo involucrado en una pelea caótica ayer durante la preparación para la pelea del próximo mes contra la estrella de Internet Logan Paul. Lo que parecía ser una sesión de fotos amistosa terminó a los golpes luego del encontronazo entre el ex boxeador y Jake, hermano de su próximo oponente.



El invicto que se retiró como campeón mundial de peso welter reaccionó con enojo en el Hard Rock Stadium de Miami luego de que Jake, también youtuber, le robara la gorra durante una entrevista televisiva. Mayweather persiguió entonces a los hermanos Paul y los golpes parecieron lanzarse en un tumulto que involucró a un scrum del personal de seguridad.



Los protagonistas ya se habían intercambiado insultos en una confrontación anterior, con Logan Paul burlándose de Mayweather al referirse a su caso de violencia doméstica de 2011, episodio por el cual el ex púgil cumplió dos meses de una sentencia de tres después de agredir a una ex novia. Como respuesta, el ex campeón mundial de 44 años afirmó que pelearía y golpearía a ambos hermanos Paul la misma noche antes de que el evento estallara en violencia.



Ayer, Logan tuvo que ser alejado del tumulto por su séquito, mientras Mayweather continuaba desahogando su furia antes de que él también fuera retirado del lugar ante las cámaras y la sorpresa de los presentes.



La pelea, programada para el 6 de junio, será la primera aparición de Mayweather desde su participación en un concurso de exhibición en Japón en 2018. El evento de ayer no brindó más información sobre los detalles del combate, como el número de rounds o el tamaño de guantes que se usarán en un duelo que no será incluido en el récord profesional del retirado boxeador. (Infobae)