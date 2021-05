Belgrano va por el triunfo ante San Martín de Tucumán

Córdoba. Belgrano recibirá hoy a San Martín de Tucumán, por la novena fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El encuentro se jugará en el estadio Julio César Villagra desde las 14,30 hs.



«El Pirata» necesita una victoria que lo devuelva a los puestos de vanguardia, luego de los pobres resultados de las últimas fechas. En la última, cayó 1 a 0 frente a Almirante Brown.

Esta semana, el DT celeste Alejandro Orfila aseguró que su continuidad al frente del plantel de Belgrano “no depende del resultado del sábado”, refiriéndose al juego de esta tarde y agregó que contaba con “el apoyo de la comisión directiva”. Lo segundo no está en duda, pues fue anunciado como el DT para buscar el campeonato y el ascenso el mismo día en que “Luifa” Artime ganó las elecciones, pero lo primero no es tan así o al menos no parece que sea tan así.



Vuelven a la titularidad el lateral Axel Ochoa, el volante Tomás Asprea, el enganche Mariano Miño y el uruguayo Adolfo Lima. Es decir, los futbolistas que llegaron a pedido suyo, al igual que el zaguero Nahuel Tecilla, quien reapareció en la fecha pasada en la derrota con Almirante Brown. En el caso de Miño, sólo jugó una parte del encuentro con Tigre en el debut y sufrió un desgarro que lo marginó dos meses.



Además, retorna al arco Nahuel Losada tras superar el COVID-19, y en lugar del juvenil Juan Strumia. Y lo propio hará Juan Barinaga en el lateral derecho. Además salen Rodrigo González, Dante Álvarez, Ulises Sánchez, Santiago Longo y Adrián Balboa. (Con información de Vía Córdoba - La Voz)