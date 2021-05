Clausuraron el predio de Talleres porque había 150 personas

Córdoba. El predio Amadeo Nuccetelli de Talleres, ubicado sobre Av. Circunvalación, fue clausurado ayer por incumplir con el art. 81 bis, del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, relativo a las medidas de prevención tomadas durante la pandemia. En el lugar había 150 personas, las que fueron desalojadas.



El club dijo que se trató de una jornada de entrenamiento y pruebas de futbolistas. La Liga Cordobesa denunció que la "T" no tenía autorización.



El art. 81 bis hace referencia a "normativas y reglamentaciones relacionadas con la prevención, contención y/o mitigación de enfermedades transmisibles", y establece que "se dispondrá la clausura y/o inhabilitación de los espacios oportunamente habilitados por el municipio que no cumplan con la normativa".



Autoridades de la Liga Cordobesa de Fútbol denunciaron el hecho en el mediodía del sábado a través de sus redes sociales. La entidad comunicó que no había "autorizado ninguno de estos encuentros debido a que se trata de competencias que han sido suspendidas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba".



Además, señaló que había "delegaciones provenientes de Río Tercero y Colonia Caroya" y que esto iba en contra de las medidas vigentes, que apuntan a "evitar que las delegaciones se trasladen de una localidad a otra por ser considerado esto una forma de facilitar la circulación del virus del Covid-19".



Finalmente, inspectores municipales desalojaron y clausuraron las instalaciones, "disponiendo una medida preventiva que no impide el ingreso y egreso del personal", según comunicó el club.



La respuesta de Talleres



Desde Talleres respondieron que en el predio "se realizaban actividades de entrenamiento de nuestros planteles juveniles y de entrenamiento del plantel superior de Gimnasia y Tiro (Salta) junto a pruebas de jugadores de los clubes 9 de Julio y Colón".



"Esta actividad no competitiva y que no corresponde a partidos amistosos no se encuentra restringida por la normativa vigente y tampoco requiere de la autorización de la LCF", comunicó la institución.



Autoridades de la "T" explicaron que había "un total de 150 personas distribuidas en los campos de juego del predio de 24 hectáreas" y que los "vehículos sobre la calle colectora de Av. Circunvalación" correspondían a familiares de jugadores, que permanecieron "fuera de las instalaciones".



"El Club acompaña el cumplimiento de la normativa sanitaria y se pone a disposición de las autoridades para la constatación de lo informado", concluye el comunicado.



Fuentes municipales confirmaron a Cadena 3 que la institución podrá hacer su descargo a partir de este lunes. Si bien el valor de la multa aún debe ser definida por el Tribunal de Faltas, el artículo 81 bis del Código de Convivencia establece que podría ascender a una cifra cercana a los 8 millones de pesos (el equivalente a 12.000 U.E.M). (Cadena3)