Crecen seis deportes alternativos en Córdoba

Los deportes alternativos vienen experimentando un crecimiento en los últimos años, acompañado de una mayor difusión y más deportistas que lo practican. En Argentina hay más de 400 opciones distintas para practicar en este momento. Mientras que en Córdoba, se están desarrollando más de 100 deportes alternativos. Algunos se presentan como deportes y otros como juegos lúdicos que se dan, sobre todo, en ámbitos escolares.

Si hablamos de juego o deporte alternativo, decimos que es aquel que se diferencia del deporte tradicional y convencional, bien porque utiliza material que no se halla sujeto a los círculos tradicionales de fabricación para el campo de las actividades físicas deportivas o recreativas, o bien porque en el caso de que si lo estuviera recibe un uso distinto al que tenía cuando se diseñó.

Desde la Agencia Córdoba Deportes, se brinda la posibilidad de aprender estas disciplinas diferentes a los deportes hegemónicos. Hay una escuela a cargo del profesor Sebastián Bolbochán, que es un lugar de encuentro y de comunión entre grandes y chicos. Sobre este espacio, Sebastián destaca:

“Los deportes alternativos los vengo desarrollando en Córdoba hace 8 años. He trabajado en Boca Juniors en Buenos Aires y he vivenciado la falta de oportunidades deportivas de quien no es hábil para un deporte hegemónico. En los alternativos generalmente se comienza con un desconocimiento casi total por parte de todo el grupo y eso ayuda a que las diferencias no se noten al comienzo. Esa alegría de los niños al sentirse iguales y ver sus sonrisas continuas al jugar, me ha hecho inclinar la balanza y decidir por estos deportes y dejar los tradicionales por un tiempo, aunque sea para dedicarme a sonreír con ellos”.

Además, Bolbochán resalta aspectos que, desde su vivencia, siente altamente gratificantes:

“Lo lindo de esta actividad es que lo jugamos en familia. Vienen anotándose peques con sus padres y madres pues lo que hacemos es pasar un momento deportivo donde se desarrollan capacidades, donde se aprende para poder jugar de la mejor manera y donde lo intergeneracional tiene su espacio ideal, donde una sonrisa del niño a su madre o un abrazo del padre a la niña luego de un gol no queda en la foto de una revista deportiva pero queda guardada en sus corazones”.

Si bien, son aún practicados por pocas personas en nuestro país, en comparación con los deportes más populares, algunos son conocidos y cuentan con Federaciones y competiciones regulares. Muchas de las personas se acercan para aprender y divertirse y luego lo terminan replicando en la comunidad, en escuelas o en sus barrios. Esto ha llevado a un desarrollo de la actividad con un marcado ascenso de popularidad. Sobre este contexto, el profesor aporta su visión:

“Los deportes alternativos están creciendo en el país. Somos varios y varias los que en Córdoba nos dedicamos a la promoción de estos. En mi caso he sido jugador de Bádminton, un deporte alternativo olímpico, que aquí también lo desarrollamos, junto al Para-Bádminton y al Dódgebol, que es el atractivo principal de esta propuesta. Cabe aclarar que, que sea alternativo no significa que sea solo recreativo. Ahí hay confusión de mucha gente”.

Es un buen momento para expandir los horizontes. Es el momento de dar una oportunidad a deportes alternativos que si bien aún no los hemos practicado, podremos ponernos en forma y pasar un rato estupendo.

Algunas aproximaciones a las disciplinas para aprender en la escuela de deportes alternativos de la Agencia Córdoba Deportes:

Air bádminton : Variante del Bádminton tradicional. Cambia el volante y las superficies donde puede ser practicado.

: Variante del Bádminton tradicional. Cambia el volante y las superficies donde puede ser practicado. Dódgeball : Es una variante del conocido juego “quemado”. Se juega 6 contra 6 y con 6 pelotas en simultáneo.

: Es una variante del conocido juego “quemado”. Se juega 6 contra 6 y con 6 pelotas en simultáneo. Microfutsal : Fútbol de salón, se juega 3 contra 3 y con arcos chiquitos.

: Fútbol de salón, se juega 3 contra 3 y con arcos chiquitos. Crossminton : Es una actividad lúdica deportiva que combina tres modalidades deportivas: bádminton, tenis y squash.

: Es una actividad lúdica deportiva que combina tres modalidades deportivas: bádminton, tenis y squash. Jugger: Combinación de un deporte de pelota y de un deporte de combate. Al jugger se juega con una pelota (llamada jugg) y unas armas recubiertas con un material que amortigüe.

Días: Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 horas. Edad: 6 años en adelante. Lugar: Cancha auxiliar del Polo Deportivo Kempes.