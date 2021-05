La escalofriante lesión que sufrió Lucas Pratto en el Feyenoord

Holanda. Lucas Pratto dejó este domingo una de las imágenes más dolorosas ocurridas en un partido de fútbol en lo que va del año. El goleador ex River padeció lo que parece ser una fractura en su tobillo derecho producto de una jugada en la que se arrojó al suelo para recuperar el balón y su pie se enganchó con el césped.



El delantero argentino no ha encontrado el rodaje que esperaba en Holanda, país al que arribó para defender la camiseta Feyenoord en condición de préstamo con la esperanza de poder sumar minutos y recuperar su mejor nivel luego de haber perdido la titularidad en River. Sin embargo, en el último año no ha podido jugar siquiera 10 partidos y no ha marcado goles.



Este domingo, le tocó ingresar al campo cuando restaban 12 minutos para el final del partido ante el Ajax, campeón de la Eredivisie, en un duelo correspondiente a la jornada 32 del certamen de los Países Bajos. El ex Vélez y Boca Juniors entró cuando el marcador estaba 0-2 en contra para buscar la hazaña, pero al minuto el visitante marcó el tercero, por lo que liquidó las acciones.



Cuando el reloj marcaba el minuto 90, Pratto se arrojó al suelo para disputar un balón y la mala suerte quiso que su pie derecho se enganchara en el césped, haciéndole palanca con el resto del cuerpo, debido a lo que su tobillo no aguantó semejante fuerza y se cedió. Si bien aún no hay un parte médico oficial, los sitios neerlandéses señalan que se trataría de una fractura.



Tras la escena, el Oso tuvo que ser retirado de la cancha y fue directo al hospital en donde le realizan estudios para determinar la gravedad de la lesión: “Estaba en el vestuario y solo pude estrechar su mano”, declaró su compañero Bryan Linssen: “No había mucho que decir”. (Infobae)