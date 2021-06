Del Potro no se presentará en los Juegos de Tokio 2021

El tenista Juan Martín Del Potro y su equipo de trabajo anunció que formalmente se baja de la participación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. La decisión se tomó ante la imposibilidad de que no llegara a tiempo con la recuperación de la rodilla derecha luego de la cuarta operación que le realizaron este año.

"Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los JJOO. Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en #Tokyo2020", contaron desde su equipo de prensa y comunicación.

Juan Martín del Potro NO llega a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. A pesar del buen avance que observan los médicos, la recomendación es no ir a los JJ.OO.



De esta forma, la “Torre de Tandil” no podrá defender la medalla de plata obtenida en los Juegos de Río de Janeiro 2016.

¿Quiénes ahora tienen chances de clasificar ante la salida de Del Potro? Por ahora, la legión argentina está compuesta por Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos y Andrés Molteni. En tanto que Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo están en lista de espera.

Del Potro disputó su último partido oficial en 2019, ante Shapovalov, en el torneo de Queen´s. Nunca más logró recuperar su plenitud física, a pesar de que tiene 32 años.