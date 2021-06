Pidieron la suspensión de Pitana pero la Conmebol convalidó el polémico gol

Brasil. La Federación Colombiana de Fútbol le solicitó este jueves a la Conmebol la suspensión inmediata de la terna argentina, compuesta por Néstor Pitana, Ezequiel Brailovsky y José Antelo, una nota de protesta por el arbitraje en cotejo donde Brasil derrotó al seleccionado colombiano por 1 a 0, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América.



Sin embargo, la Conmebol difundió el informe del VAR que convalidó el primer gol de Brasil ante Colombia luego de que la pelota rebotara en el árbitro Néstor Pitana y consideró "acertada" su decisión porque está dentro de las reglas de juego, pese a la polémica que generó en los colombianos, que se sintieron perjudicados por esa acción.

"La decisión de Pitana está dentro de las reglas de juego, la jugada no se incluye en ninguna de las tres situaciones que hubieran obligado a detener el juego y reanudarlo con un bote a tierra", explicó la Conmebol en un comunicado que acompañó el video de la jugada.



"En el partido número 14 entre Brasil y Colombia a los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo (Brasil) donde el balón toca al árbitro volviendo hacia atrás a un compañero y el árbitro decide seguir el juego ajustándose a la reglamentación", resaltó el informe del máximo organismo del fútbol sudamericano.



Las jugadas a las que aludió Conmebol que podrían haber determinado otra decisión del misionero Pitana son las tres que figuran en el reglamento: la pelota no ingresó directamente al arco tras rebotar en el árbitro, no cambió de posesión y no inició un ataque prometedor.



La carta de la Federación Colombiana



«La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que procedió a radicar ante el máximo organismo del fútbol sudamericano una nota de protesta por el arbitraje durante el partido del 23 de junio de la CONMEBOL Copa América 2021".



En dicho encuentro, al minuto 77 del partido se presentó una jugada donde el balón rebota en el árbitro central Néstor Pitana y deriva en un ataque prometedor para el equipo brasilero que termina en gol.



Desde el VAR incluso le indicaron al árbitro que el pase del jugador brasilero que rebotó en el árbitro lo iba a recibir un colombiano. No obstante, el juez central y los árbitros VAR decidieron omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido.



La FCF solicitó a la CONMEBOL la suspensión inmediata de los árbitros del partido, así como recientemente la Comisión de Árbitros suspendió a dos árbitros colombianos por el error grave y manifiesto consistente en la anulación de un gol durante el partido de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre Uruguay y Paraguay del 3 de junio». (Télam)