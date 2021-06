El Ogro Fabbiani inicia su carrera como director técnico

Buenos Aires. A los 37 años y a poco de haber anunciado su retiro del fútbol profesional, Cristian Fabbiani hará su debut como entrenador en el Ascenso argentino. El Ogro firmó en las últimas horas su contrato para asumir al frente de Fénix, club que milita en la Primera B y que atraviesa una floja temporada en la tercera categoría.



“Hace instantes, Cristian Fabbiani se convirtió en el nuevo Director Técnico de nuestro plantel profesional. Desde el Club Atlético Fénix le deseamos el mayor de los éxitos. ¡Bienvenido, Ogro!”, fue el mensaje publicado por el Águila en sus redes sociales. El ex delantero asumirá en lugar de Gustavo Minervino, quien estuvo menos de dos meses al frente del equipo.



Será un gran desafío para el Ogro, que hará su primera experiencia como entrenador en un club que marcha último en la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana. El elenco Blanquinegro, que este sábado bajo el mando de la sub comisión de fútbol perdió 2-0 ante Flandria, suma tan solo 11 puntos en 14 fechas. Hasta el momento lleva un registro de dos victorias, cinco empates y siete derrotas.



Fabbiani había anunciado su retiro del fútbol profesional en octubre de 2020. Su último club fue Deportivo Merlo. Durante su carrera tuvo pasos por Lanús, Newell’s, River, All Boys, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de San Luis, mientras que en el plano internacional estuvo en Palestino de Chile, Beitar Jerusalén, Cluj de Rumania (donde ganó dos títulos), Sport Boys de Bolivia, Liga de Portoviejo de Ecuador y Deportivo Universitario de Panamá.



Cuando aún jugaba en Deportivo Merlo, Fabbiani había recibido una propuesta para ser entrenador en Nueva Chicago, aunque esa posibilidad finalmente no prosperó. “Tengo mi cuerpo técnico armado para cuando me decida dirigir a un equipo. Creo que me va a ir bien, si uno tiene ganas no creo que sea imposible que las cosas salgan bien”, había dicho en ese momento.



Tras colgar los botines, el Ogro se volcó al periodismo y por estos días se desempeña como panelista en el programa F90 de ESPN. Su debut oficial como DT será el próximo fin de semana, en el marco de la fecha 16, cuando Fénix juegue de local ante Cañuelas. (Infobae)