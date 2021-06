La Selección arranca ante Chile otra fecha de Eliminatorias

Santiago del Estero. La Selección Argentina arribó anoche a Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, y quedó concentrada para el partido de este jueves ante Chile, desde las 21, en el Estadio Ciudad de las Madres, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La delegación se dirigió por la tarde hacia Ezeiza en dos micros para luego abordar el vuelo directo y llegó cerca de las 21 a la provincia. El encuentro será transmitido por TyC Sports y TV Pública.



Los jugadores que no formaron parte del plantel y se quedaron en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino fueron siete: Lucas Alario (se recupera de una lesión en el tendón del muslo derecho), Sergio Agüero (el antígeno de Covid-19 arrojó resultado positivo, pero luego el PCR dio negativo), Franco Armani (todavía tiene resabios de Covid-19. Aunque no contagie, el arquero tiene prohibido el ingreso a Santiago del Estero), Joaquín Correa (arrastra alguna molestia), Nicolás Otamendi (debe cumplir una fecha de suspensión por expulsión), Gonzalo Montiel (todavía tiene resabios de Covid-19. Aunque no contagie, el defensor tiene prohibido el ingreso a Santiago del Estero) y Nicolás González (se recupera de una rotura de una fibra muscular en la parte posterior del muslo).

La Selección Argentina se apresta para encarar un nuevo compromiso para las eliminatorias luego de haber dejado, allá a lo lejos, una buena imagen en el importante triunfo ante Perú, dándole continuidad a la ida de rodear a Lionel Messi en un equipo solidario, dinámico y que le brinde opciones para poder hacer valer sus condiciones para seguir estableciendo diferencias, pese a su casi 34 años.



Lionel Scaloni, quien confirmó el equipo ayer al mediodía, tiene como una de sus prioridades que Messi sienta cómodo en el seleccionado, con una generación nueva que está conociendo y que pueda acoplarse a ella para lograr su primer título con la mayor.



Argentina, que reúne tres triunfos y un empate (ante Paraguay en cancha de Boca), presenta algunos cambios destacados ante Chile y el primero que surge es el ingreso de Emiliano Martínez (Aston Villa), de buenas actuaciones en la Premier League, en lugar de Franco Armani, quien llega con poca actividad y todavía tiene resabios de Covid-19, aunque no contagie.



En la defensa, en tanto, la sorpresa fue el ingreso de Cristian Romero, una de las figuras de la Serie A, por Germán Pezzella. En la zona media se mantendrá uno de los favoritos de Scaloni, Rodrigo De Paul (Udinese), junto a Leandro Paredes (París Saint Germain), más el aporte de Lucas Ocampos.



En la ofensiva no habrá secretos ni dudas con Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez, con la reafirmación del goleador del Inter. (TyC Sports)