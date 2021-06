Mayweather y Logan Paul decepcionaron con una floja exhibición

EE.UU. El excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather Jr. y el youtuber Logan Paul se enfrentaron anoche en una pelea de exhibición, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, y no hubo ganador: completaron los ocho asaltos sin emociones en un estadio casi repleto, con millones de dólares recaudados y millones más que siguieron el combate por múltiples plataformas audiovisuales.



Al cabo, protagonizaron un show de dudosa categoría en la que el rubio se fue más que feliz y el moreno, con los bolsillos más llenos que antes. No dejó más que eso esta pelea, de la que sólo se recordará su condimento de espectáculo novedoso.



Mayweather, que ostentó como profesional un invicto de 50-0-0, volvió del retiro tras cuatro años de inactividad oficial.



Logan Paul, un influencer con más de 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, jamás protagonizó una pelea de boxeo oficial. Pero para ambos, más allá de lo circense del espectáculo, fue un negocio multimillonario.



El rubio de 26 años salió camino al cuadrilátero envuelto en una bata amarilla, sin mayores estridencias ni provocaciones. Mientras aguardaba por la entrada de su rival, se lo vio conversando tranquilo con los miembros de su equipo. Sólo lució una curiosidad: un colgante con una carta del animé Pokémon que le compró a un coleccionista por 150 mil dólares.



Todo lo contrario a Money (44 años), claro, que ingresó con una numerosa comitiva y la música del rapero Migos, que cantó "en vivo" a su lado durante la caminata.



"Aunque ya no tengo 21 años, (Paul) me sorprendió, y lo disfruté", comentó Mayweather, mientras que el youtuber, totalmente extasiado, aseguró: "No quiero que nadie me diga que algo es imposible. Peleé con uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Yo soy el nuevo y poco ortodoxo. Es un honor. Lo amo a él y a todos, estoy muy feliz". (Clarín)