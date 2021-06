Estos son los partidos de la fecha 8 de las Eliminatorias

Además del encuentro que jugará esta noche en Barranquilla contra Colombia la Selección Argentina, hoy se enfrentarán también Ecuador vs. Perú, Venezuela vs. Uruguay, Paraguay vs. Brasil y Chile vs. Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Brasil, el líder absoluto de la competencia, visita a Paraguay por la octava fecha en un partido que tiene en vilo a toda la comunidad futbolística del continente, pues se espera que a su término los futbolistas del "Scratch" definan su posición respecto de la Copa América que debe comenzar en su país el domingo 13.

Este encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a partir de las 21.30, con transmisión en directo de TyC Sports. El equipo arbitral será argentino: Patricio Loustau actuará como juez principal; Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade serán sus asistentes y Mauro Vigliano estará a cargo del VAR.



Ecuador recibirá a Perú



El seleccionado ecuatoriano, dirigido por Gustavo Alfaro, recibirá hoy en la altura de Quito al urgido Perú, de Ricardo Gareca, por la 8va fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



El partido se disputará desde las 18 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y será transmitido por TyC Sports. A cargo del VAR estará el uruguayo Andrés Cunha.



Venezuela vs Uruguay



Uruguay visitará este martes a Venezuela en busca de un triunfo que le permita quedar dentro de los primeros cuatro lugares de acceso a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en un encuentro válido por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.



El partido se jugará desde las 19.30 (hora de Argentina) en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en la ciudad de Caracas, contará con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y televisado por la señal DeporTV.



Chile y Bolivia, por un triunfo que los ponga en carrera



Los seleccionados de Chile y Bolivia, ambos con la necesidad de conseguir un triunfo para acercarse a la zona de clasificación, se enfrentan este martes en un encuentro válido por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.



El partido se juega desde las 22:30 en el estadio Nacional de la ciudad de Santiago, contará con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y la televisación estará a cargo de la TV Pública. (Télam)