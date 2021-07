Los Pumas igualaron con Gales en el segundo amistoso del año

Cardiff. El rugby fue de los deportes más perjudicados por la pandemia y poco a poco regresan los partidos de calibre internacional. La gira de Los Pumas por Europa comenzó con una sobria victoria sobre Rumania 24 a 17 en el cual se notó al equipo errático por la falta de roce profesional a causa de la lógica inactividad. Este sábado volvieron a entrar a la cancha pero para enfrentar a Gales, último campeón del torneo Seis Naciones, en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff.



Mario Ledesma, entrenador de Argentina, decidió realizar seis modificaciones para afrontar el segundo test match: Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gómez Kodela, Guido Petti, Facundo Isa, Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras fueron las nuevas caras titulares. En el arranque del partido, nuevamente la disciplina fue un problema para Los Pumas al cometer nueve penales durante la primera mitad contra los cinco que cometieron los Dragones. Los penales de Nicolás Sánchez parecían la única vía para sumar puntos.

Sin que ninguno pueda romper la línea defensiva del oponente, la expulsión de Juan Cruz Mallía a los 28 minutos fue todo un cambio de planes para Ledesma. Una de las principales apuestas del entrenador llegó con carrera a disputar una pelota y golpeó la cabeza de Kieran Hardy con su mentón. Luego de consultar el TMO, el árbitro del encuentro Matther Carley decidió que la agresión merecía una tarjeta roja. Con el partido 6-6, el panorama no era positivo para el equipo argentino hasta que Pablo Matera pudo ingresar al ingoal rival sobre el final del primer tiempo para darle una ventaja de siete a la albiceleste al entretiempo.



Con 14 jugadores en el campo de juego, era toda una incógnita cómo respondería el seleccionado durante la segunda mitad. Afortunadamente, el arranque del segundo capítulo fue positivo con un try de Jerónimo De La Fuente debajo de los tres palos y, con la conversión, significó una temprana ventaja de 20 a 6. Pero Gales no se quedó de brazos cruzados y salió a toda velocidad en busca de puntos para no quedar relegado en el marcador. Seis minutos más tarde y tras asediar el ingoal argentino durante varias fases, Will Rowlands logró sumar para los europeos para dejar el partido a siete puntos de diferencia.



El encuentro entró en un momento de muchas imprecisiones con Nicolás Sánchez errando dos penales, ambos desde la zona derecha del campo de juego. Las piernas comenzaron a pesar, pero la falta de un jugador no era enormemente notoria a causa del buen rendimiento defensivo de Los Pumas. A falta de diez minutos para el final, Tomas Williams aprovechó la salida de un scrum a cinco yardas para nuevamente sumar puntos para los Dragones. Con la conversión, el partido se puso 20-20 en la recta final.



A los 73', el equipo nacional desperdició su tercera ocasión consecutiva de agregar tres puntos al marcador esta vez en los pies de Domingo Miotti. El empate se mantuvo y hasta casi se lo lleva el local en la última jugada: erró un penal con el tiempo cumplido. Con el resultado de este sábado, Gales y Argentina se midieron en 19 oportunidades: trece triunfos para los europeos, cinco para Los Pumas y un empate. La última victoria argentina fue el 10 de noviembre de 2012, en Cardiff, por 26 a 12.



El próximo sábado 17 Argentina disputará un nuevo partido amistoso frente a Gales nuevamente en el Principality Stadium de Cardiff. Esta vez, el arbitraje será del británico Luke Pearce, acompañado por sus compatriotas Matthew Carley y Karl Dickson. (Infobae)