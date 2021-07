Copa Sudamericana: Arsenal perdió con Sporting Cristal

Lima. Luego del buen inicio de los conjuntos brasileños (Gremio y Athletico Paranaense ganaron de visitante ante Liga de Quito y América de Cali, respectivamente), la Copa Sudamericana sigue su curso con otros tres compromisos. El primero de la jornada tuvo lugar ayer en el Estadio Nacional de Lima, escenario albergó la victoria de Sporting Cristal por 2-1 sobre Arsenal de Sarandí. El partido fue arbitrado por el ecuatoriano Guillermo Guerrero y el VAR fue protagonista.



El encuentro arrancó con todo y tuvo un tiro de esquina a favor de Arsenal, donde no hubo peligro para los locales, pero Horacio Calcaterra sufrió un cabezazo involuntario de Gastón Suso. El defensor peruano quedó golpeado en el piso. Salió del campo de juego para ser atendido, pero luego reingresó.



El visitante siguió yendo a buscar y los 8 minutos Lucas Albertengo obligó a la exigencia del arquero Alejandro Duarte tras un remate de derecha. Tres minutos más tarde el conjunto de Sergio Rondina tuvo otra con un cabezazo de Leonel Picco que pasó cerca.



Sin embargo, a los 20 minutos respondieron los locales con un tiro de esquina de Alejandro Hohberg que fue despejado por el guardameta Alejandro Medina.



En el último cuarto de hora de etapa inicial el partido entró en una meseta donde ambos conjuntos llegaron hasta la mitad de la cancha, pero no consiguieron generar peligro en las áreas del rival.



En el comienzo del complemento hubo un gol anulado al conjunto del Viaducto. Fue a los 47 minutos luego de un tiro de esquina donde el juez entendió que Gastón Suso, quien mandó la pelota a red tras un cabezazo, le cometió infracción a Omar Merlo. Antes de recibir el balón los dos jugadores forcejearon y en uno de las tomas en las repeticiones se advierte que el futbolista de Arsenal empuja al de Sporting.



Cuatro minutos más tarde los conducidos por Rondina tuvieron otra con un remate desde afuera del área de Nicolás Castro que pasó cerca del palo derecho.



Tal cual ocurrió en el arranque del encuentro, Arsenal tomó la iniciativa y ello se replicó en el comienzo de la segunda mitad. Sin embargo, con el correr de los minutos los incas recuperaron el control y empezaron a arrimarse al campo del visitante.



A los 66 minutos Arsenal tuvo dos jugadas en las que generó zozobra en el área peruana, primero con un tiro desde afuera del área y luego con un desvió en uno de sus compañeros que llegó a despejar.



Cinco minutos más tarde el visitante concretó a la salida de un tiro libre por medio de Nicolás Mazzola, aunque debió esperar más de dos minutos para festejar, ya que el árbitro, a instancias del VAR, analizó la jugada por una supuesta posición fuera de juego del delantero de Arsenal. Tras estudiar el tema, decidió convalidar el tanto.



Después los peruanos fueron a buscar la igualdad y, a los 81 minutos, tras un tiro de esquina reclamaron una mano de Nicolás Castro, que tocó la pelota con ese miembro, pero tras bajar la pelota y el juez consideró que fue de forma involuntaria y que no quiso sacar ventaja de la jugada. El árbitro entendió que no hubo una posición antinatural porque sus brazos no estaban levantados.



Sin embargo, luego el árbitro consideró que hubo penal en otra jugada donde Gastón Suso llegó a rozar la pelota con el brazo derecho en un despeje. Desde los doce pasos igualó Alejandro Hohberg.



Tras el empate los locales fueron por y el propio Hohberg, que gambeteó a dos rivales, ingresó en el área y su remate se fue arriba.



Con las demoras por los análisis del VAR, el juez adicionó ocho minutos y en el epílogo, otra vez Hohberg apareció para poner en ventaja al Cristal y darle el triunfo final.



Arsenal mereció haberse llevado al menos un punto de Lima y ahora deberá remontar la serie en Sarandí el próximo miércoles. Si repite el rendimiento general que mostró esta noche, puede tener esperanzas de pelear por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. (Infobae)