Reconocimiento a «Falucho» Laciar, a 40 años de entrar en la historia

Un emotivo momento se vivió hoy en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz, donde se entregó un reconocimiento al ex boxeador Santos Benigno «Falucho» Laciar, a cuarenta años de haber conseguido el título mundial de boxeo en Sudáfrica.

La presidenta del cuerpo legislativo, Soledad Zacarías, manifestó: «Quiero destacar la personalidad de «Falucho», su simpleza y su humildad, que lo hacen un gran campeón. Eso es lo que futuras generaciones de deportistas tienen que llevar bien alto, pregonar con ese ejemplo y multiplicarlo. Muy orgullosa de entregar este reconocimiento, él nos eligió como su casa e hizo que nos reconocieran en todo el mundo. La felicidad de ese día la tenemos grabada en la memoria».

El concejal Mariana Melana agregó: «Es un placer para este Concejo poder reconocer a uno de los mayores deportistas que tiene Carlos Paz, conmemorar así los 40 años de la obtención título del mundo en Sudáfrica. Es un privilegio el tenerlo acá y poder compartir los 40 años con él».

Entre los presentes, también estuvo el dirigente social Carlos Orso, amigo personal de «Falucho». «Lo conozco desde el año 1977 que vino aquí, a Carlos Paz. La verdad que él no lo dice porque su humildad no se lo permite, pero ha sido tres veces campeón del mundo, tres veces Olimpia de Oro, el único que lo logró. Él y (Diego) Maradona eran los máximos exponentes del deporte de nuestro país, es poco todo el reconocimiento que se le pueda hacer».

«Falucho» se mostró conmovido por la distinción y dijo: «Estas cosas son maravillosas, sé que no es fácil reconocer a un deportista porque aquí en Carlos Paz tenemos muchos deportistas de primera línea. Yo estoy muy agradecido de que siempre me tengan en consideración y que sea de esta manera. Yo nunca tuve bandera política, siempre me dediqué al deporte y lo pienso seguir haciendo. Elegí este lugar para vivir, acá tengo a mi familia y estoy agradecido de Carlos Paz. La gente sabe quién soy y el amor que siento por este lugar. Aquel momento fue fantástico y haber decidido, en esos segundos de combate, ir a más y triunfar, es algo increíble. En algunas otras peleas, las cosas no sé dieron, pero esa fue mágica. Ser el primer campeón de Córdoba fue algo maravilloso que nunca olvidaré».