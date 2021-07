Con dos partidos, arranca la Liga Profesional de Fútbol

País. La Copa América llegó a su fin, la Copa Libertadores inició sus partidos de ida por los octavos de final y ahora todo está listo para que la Liga Profesional de Fútbol vuelva al ruedo. Este viernes 16 de julio, regresa la competencia local y los clubes están preparados para pelear nuevamente por agregar una estrella doméstica a su escudo.



Los primeros dos partidos del campeonato serán Unión de Santa Fe - Boca y Sarmiento de Junín - Estudiantes de La Plata, en el certamen que tendrá 25 fechas en las que se enfrentarán todos contra todos. Vale destacar que actualmente hay 26 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino por lo que en cada jornada uno quedará libre. Además, tampoco habrá descensos (volverían a fines de 2022), aunque los puntos cosechados serán tenidos en cuenta a la hora de los promedios.

Con respecto a la clasificación a las copas internacionales, el campeón de la Liga Profesional se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2022, a excepción Colón de Santa Fe, que ya tiene su plaza en el máximo torneo continental al haberse proclamado en la Copa de la Liga.



A su vez, quien se corone en la Copa Argentina se llevará otro cupo. Los tres restantes se definirán en la tabla anual con aquellos clubes que más unidades sumen entre los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional y las 25 fechas que se disputarán a partir de este viernes. Con un total de 38 encuentros jugados en el año, el top 3 clasificará a la Libertadores.



Por el lado de la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis boletos. Uno lo posee Banfield, que se lo ganó al superar a Vélez en un partido disputado en marzo de este año en el estadio Bicentenario de San Juan. El Taladro accedió a ese duelo por haber sido el perdedor de la final de la Copa Diego Armando Maradona, que consagró a Boca, mientras que el Fortín había clasificado a ese encuentro por haber ganado la Zona Complementación de ese torneo.



Una de las grandes novedades que tendrá este certamen es el estreno del VAR, aunque aún no se sabe a partir de que fecha ni si estará en todos los partidos. Los encuentros en los que se utilice esta tecnología serán monitoreados desde el predio de Ezeiza donde llegarán las imágenes en vivo y serán analizadas por árbitros que estarán comunicados de manera directa con los jueces del encuentro. Para esto, se comenzó la construcción de un edificio de 900 metros cuadrados con siete salas para realizar dicha tarea, aunque las obras aún no terminaron. Por eso se utilizará de manera temporal otra estructura montada provisoriamente, también ubicada en el predio de Ezeiza.



Por el lado de la televisación, se deberá contar con el Pack Fútbol para poder mirar los partidos codificados. Como viene sucediendo en el último tiempo, la TV Pública tendrá los derechos de dos duelos por fecha para transmitir por el canal de aire: para la jornada inicial serán Sarmiento - Estudiantes y Godoy Cruz - Rosario Central. El resto de los encuentros están repartidos entre TNT Sports y Fox Sports Premium. El certamen llevará el nombre de Torneo Socios.com por el acuerdo entre las autoridades y una empresa de criptomonedas.



Fixture de la primera fecha



Viernes 16 de julio

• 19.00: Unión vs. Boca

• 21.15: Sarmiento vs. Estudiantes

Sábado 17 de julio

• 13.30: Aldosivi vs. Patronato

• 15.45: Newell’s vs. Talleres

• 15.45: Lanús vs Atlético Tucumán

• 18.00: Gimnasia vs. Platense

• 20.15: Vélez vs. Racing

Domingo 18 de julio

• 13.30: Huracán vs Defensa y Justicia

• 15.45: Arsenal vs. San Lorenzo

• 18.00: River vs. Colón

• 20.15: Independiente vs. Argentinos Jrs.

Lunes 19 de julio

• 18.00: Central Córdoba vs. Banfield

• 20.15: Godoy Cruz vs. Rosario Central

