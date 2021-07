La gimnasta Abigail Magistrati será la más joven de la delegación argentina

La gimnasta Abigail Magistrati está feliz con la flamante noticia de su clasificación olímpica. Con sus 17 años será la más joven de la delegación argentina, su puesto 36 en el último Mundial de Stuttgart 2019 y su reconocida actuación en Lima 2019 (cuarta en equipo y en barras asimétricas) la posicionó en la elite del deporte argentino y el próximo miércoles subirá a un avión con destino a Tokio para cumplir el sueño de toda su vida.

“Desde los tres años que me dedico a la gimnasia artística y a los 11, de la mano de Vane (su entrenadora, Vanesa Molina) estoy en el alto rendimiento. Esto me tomó de sorpresa, me llegó de repente, pero sé que siempre tengo que estar preparada y será una experiencia inolvidable. Lo voy a disfrutar al máximo”, dijo la piba Magistrati, que por su destacado rendimiento era primera suplente y tras la baja de Martina Dominici será la representante argentina de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos.

“Seré la más chica de la delegación, igual que en Lima, y eso es muy lindo porque te sentís cuidada y protegida por todos, soy como la mascotita del grupo. Estoy súper feliz, Vane para mí es como una segunda mamá, tenemos una relación muy linda, siempre me ayudó mucho y está permanentemente presente. Cada vez nos falta menos para llegar a Tokio”, reconoció la gimnasta.

Y por último dejó su mensaje: “Quiero agradecer a todos los que me apoyan y por el aguante, sé que hay muchas chicas que quieren estar en mi lugar y por eso me siento agradecida. Siempre digo que hay que ir detrás de los sueños, porque con esfuerzo los objetivos siempre pueden cumplirse”.