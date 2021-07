Con 5 partidos, sigue la segunda fecha de la LPF

País. Con 5 partidos, continuará hoy la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Jugarán River Plate vs. Unión; Estudiantes de La Plata vs. Independiente; Rosario Central vs. Vélez Sársfield; Patronato vs. Sarmiento; y Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz.



River Plate, entonado al ser el único equipo argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores, será local ante Unión de Santa Fe. El partido se jugará en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, en el barrio porteño de Núñez, desde las 18, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

Independiente, luego de ser eliminado por Santos de Brasil en octavos de final de la Copa Sudamericana, visitará este domingo a Estudiantes de La Plata, que llega tras un convincente triunfo como visitante en el debut ante Sarmiento de Junín.



El encuentro se desarrollará desde las 20.15 en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo y será televisado por Fox Sports.



Rosario Central recibirá este domingo a Vélez Sarsfield en el Gigante de Arroyito. El encuentro se jugará desde las 15.45, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por las señales de cable Fox Sports Premium y TNT Sports.



Patronato y Sarmiento se enfrentarán este domingo, desde las 13.30, en el Estadio Presbítero Grella, por la fecha 2 de la Liga Profesional. El encuentro seerá transmitido por TNT Sports y tendrá el arbitraje de Andrés Merlos.



Finalmente, Defensa y Justicia buscará este domingo la recuperación contra Godoy Cruz de Mendoza en Florencio Varela. El encuentro se jugará desde las 13.30, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Silvio Trucco.



Defensa y Justicia quedó afuera de la Copa Libertadores de América en la semana contra Flamengo en Brasil y en debut de la competición nacional no pudo con Huracán y perdió por 2-1.



Por su lado, Godoy Cruz tuvo un arranque positivo en su casa sobre un equipo alternativo de Rosario Central (2-1), en un resultado importante para engrosar sus promedios pensando en los cuatro descensos de 2022. (Télam)