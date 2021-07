Los chicos de Boca lograron un heroico empate ante Banfield

Buenos Aires. Toda la polémica quedó a un costado cuando el árbitro Pablo Echavarría pitó el inicio y la pelota empezó a rodar en el estadio Florencio Sola. Y desde ese momento, los juveniles de Boca Juniors impusieron condiciones en casa ajena y contra rivales mucho más experimentados. El equipo dirigido por Sebastián Battaglia completó un impecable partido y rescataron un empate sin goles ante un Banfield por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Ya sobre el final, con los jóvenes futbolistas de Boca extenuados (habían jugado para la Reserva el día anterior) y un Banfield sin ideas tirando bochazos al área para encontrar la victoria, el Jardinerito Cruz no pudo cabecear y le dio con el hombro a un centro que provino de la izquierda y murió en el techo del arco defendido por Lastra, que descolgó varios balones llovidos en el área antes.

No hubo ningún tipo de dudas de que Boca, por contexto y elementos en cancha, jugó mucho mejor partido que Banfield y hasta mereció llevarse algo más. Las conclusiones serán muy positivas para Battaglia y, sobre todo, para un Russo que ya fichó a varios juveniles que dieron la talla en una parada brava. La preocupación quedará del lado de Sanguinetti por no haber podido resolver un partido ante un oponente plagado de chicos amateurs que no firmaron contrato todavía.



El próximo martes (a partir de las 21), estos chicos de Battaglia volverán a tener otra oportunidad cuando Boca reciba a San Lorenzo por la tercera jornada de la Liga Profesional, ya que los profesionales continuarán a esa altura cumpliendo el aislamiento correspondiente. (Infobae)