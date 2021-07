Histórico: Dos carlospacenses en la selección argentina de kickboxing

Los carlospacenses Matías Sosa y Luciano Romero fueron seleccionados para ser parte de la delegación argentina que competirá en el Mundial de Kickboxing que se disputará en Egipto. La noticia fue celebrada con alegría en Villa Carlos Paz y están haciendo las valijas para partir en octubre con destino a la ciudad de El Cairo.

Matías Sosa es dueño del gimnasio Knock Out y Luciano se entrena allí desde hace varios años. Ambos enfrentarán juntos el desafío de representar a la Argentina y están preparando un sorteo y una venta de empanadas para afrontar los gastos del viaje.

«Nos enteramos de la posibilidad de este mundial hace tres meses. Empezamos a ir con algunos de los chicos al Dogo Serpiente, que es la sede central de la Federación Argentina de Kickboxing. Ahí se iba a hacer la preselección de quienes estarían en el seleccionado, fuimos con Lucho y quedó seleccionado. A mí me avisaron el viernes que quedé como profesor, es una noticia muy buena porque seremos parte del equipo argentino. Sé que en Córdoba hay dos chicos más y tenemos que conseguir los fondos para viajar, que es lo más complicado. Solo de pasaje, tenemos mil dólares y después la estadía, comida y demás»; señaló Campi.

«Realmente es algo espectacular. Nunca pensé que llegaría a un mundial y menos llegar a la comisión de entrenadores. Hemos armado una estrategia con los padres del gimnasio y vamos hacer una venta de empanadas, sorteos y buscar apoyo para los pasajes. Necesitamos el apoyo y nuestro sueño es representar a la Argentina. Tenemos mucha fe, Lucho está en un gran nivel profesional y ojalá podamos lograr alguna medalla»; añadió.

Por su parte, Luciano Romero manifestó a EL DIARIO: «Yo empecé a competir a los 17 años, tengo 23 años y este es un sueño cumplido. Desde 2019 que no peleo, pero nunca dejé de entrenar. Por momentos me bajoneaba, pero siempre intenté seguir. Estoy todo el día metido en el gimnasio, doy clases y entreno ahí. Así que estoy siempre entrenando. Es muy emocionante, hace dos noches que no duermo. Fue una sorpresa muy linda, mi familia está muy contenta y tenemos mucho apoyo».