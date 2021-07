Natación: Delfina Pignatiello no logró clasificar en 1500 metros libres

Japón. Todos los ojos estaban puestos en ella. Delfina Pignatiello se zambulló en la pileta y así selló su gran debut en un Juego Olímpico. Una de las grandes figuras de la delegación argentina en Tokio 2020 hizo su estreno en la cita asiática y selló un tiempo de 16.33.59 en la prueba de 1500 metros estilo libre. La joven de 21 años quedó octava en su serie de eliminatorias y no pudo acceder a la final, pero cumplió ese sueño que la desvelaba desde pequeña.



“Fue mi debut en un Juego Olímpico y me dejó muchas emociones en los días previos y hoy: algunas raras, que nunca había sentido, y otras que hace mucho no sentía. Esta vez quizás los nervios no jugaron de mi lado”, reconoció Pignatiello respecto del tiempo marcado y del resultado de la prueba.

Luego, agregó: “Me quedo con todos el esfuerzo que hice en la preparación que es lo más importante, después de la pandemia, de estar tanto tiempo parados sin poder entrenar y viendo a las rivales que podían volver...Todo lo que maduré, lo que la cuarentena me enseñó del proceso hasta acá, las barreras que atravesé, no me quedo con el resultado de hoy porque que no era lo que yo quería y esperaba, ni para lo que había entrenado”.



La nacida en San Fernando destacó que esta fue su “primera carrera internacional de alto nivel después de mucho tiempo” y, con la voz entrecortada, reflexionó respecto del hecho de haber quedado eliminada en la instancia de clasificación de su prueba: “Es un deporte muy duro, no siempre se dan los resultados, se pierde más de lo que se gana, eso lo estoy aprendiendo”.



Esta fue la primera presentación de Pignatiello, que en su llegada a Tokio había decidido bajarse de la prueba de los 400 metros para enfocarse en las de mayor extensión. Tras su paso por los 1500 metros, deberá enfocarse en un nuevo objetivo: los 800m. Mañana la joven nadadora volverá a entrenar con la misión de “cambiar la cabeza” para estar lista para un nuevo desafío. “Esto no terminó”, sostuvo. (Infobae)