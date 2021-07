Los Pumas 7s lograron una histórica medalla de bronce

Con una gran victoria sobre Gran Bretaña por 17 a 12, Los Pumas 7s lograron la primera medalla para la delegación argentina en los Tokio 2020. Cuatro triunfos y dos derrotas es el saldo del equipo conducido por Santiago Gómez Cora en el torneo que le proporcionó la primera medalla olímpica en la historia del rugby argentino.

En el duelo por el bronce, Argentina comenzó con el pie izquierdo. A los 24 segundos ya había recibido el try de Harris para el 5 a 0 de Gran Bretaña. Pero fiel a su estilo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron a buscar el in-goal rival y lo encontraron con el empate de Lautaro Bazán Vélez y al minuto fue Marcos Moneta, el goleador argentino en el certamen, quien puso en ventaja a los argentinos con un nuevo try, convertido por Santiago Mare para irse al descanso arriba por 15 a 12.

En la segunda mitad, no se hizo esperar la reacción de los subcampeones olímpicos que consiguieron el empate con el try de Lindsay convertido por Bibby. El equipo argentino tuvo nuevamente el temple para reponerse y faltando dos minutos fue Ignacio Mendy quien pudo desnivelar con una gran corrida para el try que dio la histórica victoria a Los Pumas 7s.

Así, Argentina se tomó revancha del equipo británico, ganador de la plateada en Rio 2016, con quienes habían perdido en la muerte súbita de los cuartos de final de los últimos Juegos Olímpicos, donde consiguieron el diploma.

El camino al bronce

Argentino comenzó su participación en el Grupo A marcando que estaban para cosas grandes al derrotar a Australia por 29-19. En su segundo encuentro fue derrota con Nueva Zelanda, por 35-14. Y en el cierre de la etapa de grupos, los dirigidos por Santiago Gómez Cora golearon a Corea del Sur por 56-0 para quedarse con el segundo puesto.

En la etapa de eliminación, Argentina dio el golpe y venció al invicto Sudáfrica por 19-14 para meterse en semifinales, dónde esperaba el campeón olímpico, Fiji. El partidazo de Los Pumas no alcanzó y fue caída por 26-14. Luego, sí, el gran premio: la medalla de bronce.

El plantel dirigido por Santiago Gómez Cora estuvo integrado por Santiago Álvarez (C), Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti Luna, Rodrigo Etchart, Luciano Daniel González Rizzoni, Rodrigo Isgro Alastra, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Germán Schulz.