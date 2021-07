Los Gladiadores realizaron una dura autocrítica tras perder

La selección argentina de handball tuvo una notable recuperación y luchó hasta el final, aunque no le alcanzó y terminó cediendo por 25-23 con los brasileños.

A través de su cuenta de Instagram, @fedepizarro3 publicó la siguiente reflexión: “Autocritica es algo que este equipo siempre tuvo, jugamos el peor primer tiempo de los últimos 4 años. Mal en defensa, sin ideas el ataque. Te puede pasar en una Argentina-Brasil? te puede tocar en un JJOO? Claramente si.

.

Ahora, estoy muy Orgulloso de todos y cada uno de los que están en esta foto. No por la remontada del segundo tiempo, sino por q solo nosotros sabemos la mierda que tenemos que masticar una y otra vez con tal de representar nuestro deporte. Hacemos cosas en el juego, tuvimos grandes victorias y conseguimos grandes hazañas adentro de la cancha que no se reflejan con lo qué pasa afuera.

.

Orgulloso de todos estos pibes que no piensan en el mañana ni en sus contratos ni en sus equipos. Juegan y dejan la piel y partes del cuerpo por el camino por representar nuestro deporte y nuestro país de la manera que podemos.

.

Que tenemos que mejorar adentro de la cancha para estar a este nivel de élite de los mejores 10 equipos del mundo es una realidad, pero lo que está más claro todavía es que tienen que mejorar los de afuera, sino seguiremos viviendo del milagro del Handball argentino.



A todos los que hace 15 años apoyan y a los nuevos que se suman y critican con buena leche, Muchísimas gracias de parte de todo el plantel. A los demás…. Y bueno….”