Con cuatro partidos, arranca la cuarta fecha de la LPF

País. Con cuatro partidos, comenzará a disputarse hoy la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Jugarán Colón vs. Godoy Cruz; Lanús vs. Unión; Racing vs. Sarmiento; y Platense vs. Independiente.



Colón de Santa Fe, que en el inicio de la temporada alternó buenas actuaciones con otras decepcionantes, recibirá hoy a Godoy Cruz de Mendoza, que cedió su invicto duranta la semana, en un partido válido por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.



El encuentro se jugará a partir de las 13.30 en la cancha de Colón, será arbitrado por Yael Falcón Pérez y televisado por TNT Sports.



Luego, Lanús recibirá a Unión de Santa Fe, en un partido en el que ambos vienen de sendas derrotas y necesitan rehabilitarse, por la cuarta fecha del certamen de la Liga Profesional.



El encuentro se jugará en el estadio de Lanús, a partir de las 15.45, será televisado por la TV Pública y arbitrado por Pablo Echavarría.



A las 18 hs, Racing Club, que volvió a ganar luego de siete partidos sin éxitos a nivel local e internacional, recibirá a Sarmiento de Junín. El encuentro se jugará en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.



Racing se reencontró con la victoria el pasado martes al vencer a Aldosivi por 2-0 en Mar del Plata, luego de una serie de siete presentaciones sin triunfos, dos de la Copa Libertadores, tres de la Copa de Liga pasada y dos del actual torneo.



Sarmiento, por su parte, viene de lograr un triunfo agónico ante Platense en Junín, el miércoles pasado.



Finalmente, Independiente, uno de los dos punteros, visitará a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, con la misión de seguir lo más alto de la Liga Profesional.



El encuentro comenzará a las 20.15, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Diego Abal.



Independiente suma siete unidades, los mismos que San Lorenzo, mientras que Platense tiene un punto y buscará reponerse del flojo inicio de campeonato. (Infobae)