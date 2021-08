Boca presentó a Sebastián Battaglia como nuevo DT

Buenos Aires. En la tarde de ayer en La Bombonera, Sebastián Battaglia fue presentado como nuevo entrenador de Boca Juniors tras la salida de Miguel Ángel Russo. No se tratará de un interinato sino que el ex futbolista que más títulos ganó en la historia del club permanecerá al frente del plantel de Primera al menos hasta diciembre.



El santafesino de 40 años tiene como ayudantes de campo a Juan Krupoviesa, quien lo acompañaba en la Reserva, y Mariano Herrón, quien estuvo junto a Miguel Russo pero como es empleado de la institución permanecerá en su cargo. Lo mismo sucederá con el entrenador de arqueros Fernando Gayoso, a la vez que los preparadores físicos serán Alejandro Blasco (era segundo PF en el ciclo de Russo) y Zacarías Gaggero. Los que no seguirán son Leandro Somoza y Damián Lanatta. Mientras tanto, la Reserva será comandada de ahora en más por Hugo Ibarra y Mauricio Chicho Serna.

El ex volante tiene espalda por el respaldo de Riquelme y los 19 títulos que ganó como futbolista, que lo mantienen hasta la actualidad como máximo ganador de la historia del club. Pese a su juventud, ya tuvo algunas experiencias como técnico. En 2018 asumió en Almagro en la B Nacional y disputó un desempate por el ascenso a Primera contra Aldosivi (perdió). Más tarde cayó eliminado en cuartos de final ante Agropecuario en el Reducido por el segundo ascenso. Ese resultado negativo lo alejó del club de José Ingenieros pero pronto se reinsertó en el mundillo fútbol como ayudante de campo de Julio César Falcioni en Banfield.



Como el Emperador atravesaba graves problemas de salud (se recuperaba de un cáncer de laringe), Seba sonó como reemplazante definitivo, algo que no se concretó ya que a fines de 2018 la directiva del Taladro se decidió por la contratación de Hernán Crespo de cara al 2019. Falcioni volvería a fines de ese año pero Battaglia se sumó a la campaña de Jorge Ameal como ladero de Riquelme en las elecciones que se celebraron en Boca en diciembre de 2019. Luego de la asunción de Román fue elegido entrenador de la Reserva.



Ya con el segundo equipo xeneize, Battaglia trazó una gran campaña que tuvo a Boca como protagonista a lo largo de todo el certamen: culminó primero en su zona y disputó la final (perdida) ante Sarmiento de Junín en cancha de Banfield. Una de las grandes apariciones fue la del goleador Luis Vázquez, quien culminó como máximo artillero del certamen. En lo que va del actual campeonato, la Reserva comenzó de capa caída: ganó un partido, empató otro y perdió tres (tiene pendiente uno contra San Lorenzo). La salvedad es que por los problemas que el plantel profesional tuvo después de ser eliminado contra Atlético Mineiro y el posterior aislamiento, la Reserva tuvo que afrontar dos encuentros en Primera (Banfield y el Ciclón) con Battaglia como sustituto de Russo. Sus números en esta etapa son positivos: 15 victorias, 8 empates y 6 derrotas.



“Quiero tener un equipo protagonista”, dijo el DT



“Nuestro ex técnico es un hombre de bien que va a dejar una marca en nuestra institución. Sebastián viene a cumplir su contrato hasta diciembre, pero nosotros queremos que se quede mucho tiempo más, porque tiene un futuro tremendo. Todos lo conocemos y sabemos lo que nos dio y los que nos va a dar”, dijo el presidente del Xeneize Jorge Amor Ameal en la presentación, antes de reclamar por el regreso del público a los estadios.



“Es una oportunidad muy buena. Más allá de las circunstancias en las que se dio, estuvimos trabajando con Miguel (Russo) y le quiero agradecer todo lo que hizo. Hoy me toca estar en otro rol y mi deseo es llevar a Boca en el lugar en el que se merece”, fueron las primeras palabras del flamante entrenador.



Con relación a su debut, el ex volante advirtió que tuvo “sensaciones encontradas”, y espera lograr un buen resultado en el partido contra Patronato a pesar “del poco tiempo de trabajo” que tiene para preparar su primer compromiso. “Se dio todo muy rápido. Hay un muy buen grupo con grandes profesionales. Esperamos poder conocernos de lleno, porque todos están a disposición. Nuestra idea es que me hagan las cosas difíciles a la hora de elegir a los once. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Queremos que todos estén preparados”, reveló el DT en conferencia de prensa. Y continuó con los detalles: “Nos enteramos esta mañana en un día que fue bastante movido. Queremos tener un equipo protagonista y trabajaremos para ello. Hoy tenemos un mix entre juventud y experiencia que nos da mucha confianza. Hay mucha predisposición”.



“Estoy muy agradecido por la confianza. Voy a dar lo mejor para llevar a Boca al lugar que se merece”, enfatizó el flamante estratega, sin omitir el diálogo que mantuvo con Riquelme: “Con Román hablamos continuamente. El predio es un lugar en el que hablamos constantemente de fútbol. Así como conocemos la responsabilidad que nos toca, también queremos disfrutarlo. Con el trabajo vamos a tener mayores herramientas para ir adquiriendo la idea de juego que queremos. Es un desafío”.



Con cuatro prácticas conducidas, Battaglia tendrá su reestreno ante Patronato este sábado (desde las 20:15) en La Bombonera. Y pronto tendrá otro compromiso por la fecha entre semana: el miércoles 25/8 visitará a Platense (desde las 21) en Vicente López. Boca necesita puntos no solamente para despegarse del fondo de la tabla de posiciones en la Liga Profesional sino también para ensanchar su puntaje respecto a una posible clasificación por la Tabla Anual para la Libertadores 2022. Las otras dos vías alternativas son siendo campeón del torneo o ganando la Copa Argentina, que lo tiene en la instancia de cuartos de final (se medirá con Patronato de Paraná).



De esta manera quedan descartadas otras alternativas que sonaron como reemplazantes de Russo en Boca como Eduardo Domínguez (tiene vínculo en Colón de Santa Fe hasta diciembre de 2022), Gabriel Heinze (libre tras ser echado de Atlanta United en la MLS) y Fernando Gago (con vínculo vigente en Aldosivi de Mar del Plata). Battaglia será evaluado hasta fin de año y recién allí el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme determinará si continúa pensando en el año próximo o si dan un golpe de timón con otro entrenador. (Infobae)