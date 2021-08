La levantadora de pesas transgénero quedó eliminada

Japón. Laurel Hubbard, levantadora de pesas transgénero de Nueva Zelanda, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras no poder superar este lunes sus tres intentos en la categoría de más 87 kilos de halterofilia femenino.



Hubbart no logró superar la prueba de los 125 kilos y quedó eliminada de la competencia donde se convirtió en.la primera atleta transgénero de la historia, que fue admitida en los Juegos Olímpicos por decisión médica.



La levantadora de pesas neozelandesa, quien competía en la categoría de más de 87 kilos, realizó los tres intentos de arranque fallidos, con un peso de 120 kilos primero que no resultó y que al aumentar a 125 en los siguientes intentos tampoco tuvo éxito.



"No voy a decir que no es duro. Solo un robot podría evitar que todo esto me afectase. Pero no puedo controlar lo que los otros dicen o piensan, y no voy a intentarlo. Ese no es mi trabajo. Lo único que puedo hacer es seguir levantando pesas", dijo Hubbard al término de su tercer intento en el estadio de Tokio.



La neozelandesa, de 43 años, cumplió con todos los requisitos impuestos por el Comité Olímpico Internacional para deportistas en transición del género masculino al femenino. (Télam)