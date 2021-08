Racing empató con Central Córdoba y es líder junto a Independiente

Buenos Aires. Racing tuvo servida ayer la punta en solitario del campeonato de la Liga Profesional de Futbol tras la caída de Independiente en Tucumán, pero no pudo ante Central Córdoba en el Cilindro de Avellaneda y se tuvo que conformar con compartir el liderato.



La Academia conociendo el resultado de Independiente en Tucumán, salió con todo para buscar la ventaja. Un plan ambicioso de Úbeda donde puso a Copetti, Chancalay y Cvitanich en ataque, acumulando situaciones que el arquero Rigamonti tuvo que contener.



Central Córdoba avisaba también, con un remate de Lucas Brochero que sacó Arias al córner. El Ferroviario plantaba cara de igual a igual ante un Racing que conforme pasaba el tiempo, perdíó esa agresividad del inicio.



Y la visita en el segundo tiempo fue mejor que La Academia. Controló pelota y el ritmo, ante un conjunto local que no reaccionaba y de a poco empezaba a desperdiciar la oportunidad de quedar en solitario del liderato del campeonato.



Si bien Central Córdoba no generó chances claras frente al arco de Arias, prácticamente no sufrió en el propio. Un partido serio del conjunto santiagueño ante un Racing que no inquietó nunca. Un 0 a 0 con una fea sensación para La Academia, donde no aprovecha la caída de Independiente, aunque se suma como co-líder junto a sus vecinos de Avellaneda. (As)