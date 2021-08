Talleres va por una victoria para quedar puntero de la Liga

Córdoba. De la mano de su entrenador Alexander Medina, Talleres se ha convertido en uno de los equipos más regulares del torneo de la Liga Profesional de Fútbol y, de vencer hoy a Argentinos Juniors por la octava fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, será uno de los punteros del certamen, que no ha encontrado aún un dominador claro.



La acción en el Diego Armando Maradona, que tendrá lugar desde las 16.30 (transmiten TV Pública, ESPN y Fox Sports), promete: los dos llegan tras victorias valiosas como visitantes -los cordobeses sobre Unión; el Bicho, sobre San Lorenzo- y quieren afianzar su posición para pelear por el título.

Medina no confirmó el equipo debido a que aguardará por la recuperación de algunos jugadores con mucho desgaste físico, como el caso de Carlos Auzqui, pero todo indica que el delantero estaría en condiciones de jugar. De no mediar inconvenientes, el DT no haría modificaciones y colocaría el mismo elenco que empezó disputando el encuentro frente al conjunto santafecino. Gabriel Milito, por su parte, no haría modificiaciones en su formación y optaría por los mismos que salieron como titulares en el Nuevo Gasómetro. (Página 12)