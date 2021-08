Villa volvió a Argentina: «Riquelme y el Consejo de Boca pero no me contestan las llamadas»

Buenos Aires. Un nuevo capítulo se sumó a la novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors a primeras horas de este sábado. El colombiano volvió de su país y aportó su primer testimonio después de un extenso silencio y muchos interrogantes respecto a su situación contractual en la institución. “Gracias a Dios mi mamá está bien y eso es lo más importante. Me fui a Colombia a estar con mi mamá por un problema que tenía de salud. Por eso estuve en mi país, eso es lo importante”, remarcó el delantero luego de desembarcar en Argentina.



El ex Deportes Tolima solamente se había expresado a través de su cuenta de Instagram en la que se fotografió junto a su madre intervenida: “En lo deportivo quiero dejar en claro que en ningún momento voy a ser desagradecido con Boca Juniors, al contrario. Estaré agradecido eternamente, con el club y sus hinchas. Soy muy feliz cada vez que me toca vestir estos colores y lo seguiré siendo”.



Ahora, en escuetas declaraciones con ESPN y TyC Sports, aclaró: “Yo tengo contrato con Boca Juniors, tengo que hacer mi cuarentena y esperar con mis representantes a ver qué solución vamos a hacer con todo esto que ha pasado. Y bueno, toca hacer el aislamiento y esperar a ver qué pasa”.



El cortocircuito con la directiva xeneize es evidente y el futbolista de 25 años reveló que desde el Consejo de Fútbol no le atendieron el teléfono: “No, no hablé con nadie del cuerpo técnico. ¿Riquelme o alguien del Consejo? No, no me contestan. Siempre traté de hablar con ellos”. Y concluyó: “Después de que pasen mis días de aislamiento voy a hablar”.



Reina la incertidumbre por la continuidad en la institución del delantero colombiano que tiene vínculo con el Xeneize hasta fines de 2024 y es pretendido por el Brujas de Bélgica. El mercado en Europa cierra el 31 de agosto y parece improbable que el CDF acepte una propuesta por él (ya rechazó dos que no satisfacían en lo económico).



Su compatriota e integrante del Consejo, Jorge Bermúdez, fue contundente a la hora de referirse a Villa ayer: “Como colombiano siento mucho dolor, me siento muy afectado por la situación. Porque entiendo sus orígenes y comprendo su pensamiento, pero tengo mucho dolor porque amo a Boca y sé lo que costó que en esta institución creyeran en el jugador colombiano”. Sobre la posibilidad de venderlo, mencionó: “Boca tiene un contrato vigente que está cumpliendo. La cotización del jugador la pone el club donde está. Todas y cada una de las propuestas se han contesta correctamente. Lo más ideal y lógico es que se solucione, que el chico entienda la responsabilidad y cumpla con su contrato”. Y ahondó: “Esperemos que el chico entienda que tiene obligaciones que cumplir. Después tendrá que asumir las circunstancias jurídicas para aclarar con el club”. (Infobae)