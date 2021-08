Agustín Destribats quedó eliminado de los Juegos Olímpicos

El luchador de Bialet Massé, Agustín Destribats, se despidió anoche de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de haberse enfrentado al húngaro Iszmail Muszukajiev en la categoría de lucha libre de hasta 65 kilos. El representante cordobés hizo historia, pese a que perdió 9 a 6 y fue eliminado.

Se convirtió de esta forma en el primer argentino en clasificarse a un juego olímpico desde Atlanta 1996, que tuvo entre sus participantes a Pablo Ibire.

El húngaro tuvo un comienzo muy agresivo y rápidamente se puso en ventaja, sacando una diferencia de 7 a 0. Recién en el segundo episodio, Destribats tuvo la posibilidad de acortar alguna diferencia y volvió a sumar a segundos del final.

«Se que estoy en una competencia muy difícil con un nivel muy alto. Que Argentina esté acá es un logro gigante, hacía 25 años que no clasificaba nadie. Pensé que me iba a costar, que no estaba a su nivel, pero me subí arriba de ese colchón. Hice esos seis minutos y nunca me sentí menos que él, siempre me sentí a la par»; aseguró al terminar la pelea.