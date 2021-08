Lange y Carranza confirmaron que se separarán tras Tokio 2020

Japón. La dupla argentina compuesta por Santiago Lange y Cecilia Carranza Sarioli cumplió en dicha cita olímpica sobre tierras niponas su última presentación como equipo, luego de llegar a Tokio 2020 como campeones olímpicos, tras buscar revalidar la presea dorada de Río de janeiro 2016.



“Como equipo fuimos muy honestos y no sabemos muchas cosas del futuro, pero si una que es que no vamos a seguir juntos. Por eso no hay nada por qué ocultar y creo que fue fácil hablarlo entre nosotros dos”, indicó Santiago Lange en diálogo con TyC Sports.

Noticias Relacionadas Las Leonas cayeron ante Países Bajos, pero ganaron la medalla de plata



Lange y Carranza, quienes alcanzaron un diploma olímpico en Tokio 2020 en la clase Nacra 17 de vela, aseguraron además que "es un momento duro".



"Todo el equipo siempre siente una gran responsabilidad por cumplir lo que creemos tenemos que cumplir. Interrumpimos las medallas que nuestro deporte traía desde hace tantos Juegos (desde Atlanta 1996) y no nos tenemos que reprochar nada porque la entrega fue absoluta, pero esa responsabilidad está”, aseguró la rosarina.



“Esa sensación de pedir perdón, de no poder cumplir lo que deseábamos y tenemos un agradecimiento absoluto por todo el apoyo y el cariño de tanta gente. Es un momento duro y en el cual tenemos sensaciones encontradas”, agregó.



El binomio argentino culminó su presentación en Tokio 2020 con la victoria de la “medal race” que los ubicó en la séptima colocación.



“Tenemos muchas razones para estar muy contentos, es por eso que no nos tenemos que martillar la cabeza", afirmó Lange.



"No quería salir al agua porque no luchaba por una medalla, pero sabía que podía ser mi última final olímpica. A mi edad, estar en una final olímpica, estoy loco si no la voy a disfrutar, pero una cosa es la lógica y otra lo que te dice el corazón”, agregó con nostalgia y con ese carácter competitivo que lo lleva a continuar en la élite del deporte olímpico.



“Todos saben el amor que tengo por lo que hago, lo que me gusta el alto rendimiento, también sé lo que significa. En lo personal tengo muy claro lo que se necesita, y hoy necesito un poco tiempo para mi vida personal. Después ya veré”, analizó. (Télam)