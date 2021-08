Confirmaron las fechas de los partidos de Eliminatorias postergados por la pandemia

Este viernes se confirmó que las fechas de las Eliminatorias Sudamericanas que debieron postergarse por la pandemia de coronavirus se disputarán en las ventanas de septiembre y octubre de este año. Se trata de los partidos correspondientes a las fechas cinco y seis del certamen clasificatorio al Mundial de Qatar 2022, que originalmente estaban programadas para disputarse en marzo de 2021.



La FIFA fue la que autorizó la nueva diagramación de la competencia a partir de un pedido elevado por la Conmebol. La respuesta positiva se hizo oficial a través de un comunicado publicado en la página web del organismo que rige el fútbol mundial. “Teniendo en cuenta las circunstancias específicas a las que se enfrenta, el Bureau del Consejo decidió, de forma excepcional y sólo para Sudamérica, facilitar la disputa de un partido adicional en cada una de estas ventanas, añadiendo dos días adicionales de cesión”, reza el escrito.



De esta manera, tanto en septiembre como en octubre de 2021 habrá triple fecha de Eliminatorias. Los partidos postergados se disputarán en la misma ventana que las jornadas 9 y 10, en primer término, y 11 y 12, el mes siguiente.



Argentina -que volverá a competir luego de haberse consagrado en la Copa América disputada en Brasil- tiene pendientes los duelos ante Uruguay en condición de local y frente Brasil de visitante. En la ventana de septiembre, el conjunto que conduce Lionel Scaloni debe medirse ante Venezuela y Bolivia, y en la de octubre ante Paraguay y Perú.



Hasta el momento se han jugado seis fechas de las Eliminatorias Sudamericanas camino a Qatar 2022 y Brasil es el líder absoluto, con 18 puntos producto de seis victorias en la misma cantidad de partidos. Segunda está Argentina, con 12, seguida de Ecuador (9) y Uruguay (8). Con los mismos puntos que los Charrúas, pero con peor diferencia de gol, está Colombia, que hoy ocupa el quinto lugar que da la posibilidad de jugar un repechaje ante un equipo de Oceanía para lograr un boleto a la máxima competencia del fútbol mundial.



Las fechas



Jueves 2 de septiembre: Venezuela vs. Argentina / Perú vs. Uruguay / Bolivia vs. Colombia / Chile vs. Brasil / Ecuador vs. Paraguay



Domingo 5 de septiembre: Brasil vs. Argentina / Ecuador vs. Chile / Paraguay vs. Colombia / Perú vs. Venezuela / Uruguay vs. Bolivia



Jueves 9 de septiembre: Brasil vs. Perú / Argentina vs. Bolivia / Colombia vs. Chile / Uruguay vs. Ecuador / Paraguay vs. Venezuela. (Infobae)