«El Kuko» Bruno, de una infancia dura a pelear por el título mundial de kick boxing

Buenos Aires. Ariel "El Kuko" Bruno nunca se rinde, su capacidad de superación le permitió atravesar una infancia marcada por la escasez, una adolescencia dura por la pérdida de sus padres y ahora, con 24 años, persigue el sueño de su existencia: ganar un título mundial de kick boxing, disciplina en la que comenzó hace una década cuando la vida ya le había dado unos cuantos golpes.



Profesional desde 2013 y con más de 150 peleas sobre sus espaldas, este argentino se ilusiona con esa gran oportunidad, aunque para ello todavía busca apoyo económico, a días del combate en México.



"La pelea por el título mundial es el 21 de agosto pero la Federación Mexicana, que organiza el evento, me exige estar el 19 y realizar el pesaje el 20", explica a Télam, "El Kuko" Bruno.



"Se pone en juego la corona y me voy a medir con el mexicano Jair Facto, campeón de su país, pero me exigen que me pague el pasaje y solvente mis viáticos junto con mi entrenador", aseveró el boxeador, carente de los recursos a 13 días de la velada.



Bruno explicó que la chance mundial es "el sueño de toda persona que participa de un deporte de alta competencia, lo máximo a lo que se puede aspirar".



Entre sus antecedentes cuentan haber conquistado los campeonatos nacionales, regionales y zonales como juvenil desde que se subió por primera vez a su ring a los 14 años.



Para solventar los gastos del viaje a México y los viáticos, Ariel organizó "una rifa solidaria con 16 premios obtenidos mediante donaciones de amigos y familiares". Y además recibe propuestas de personas interesadas en ayudarlo a través de su cuenta de Instagram @arielnik_. (Télam)